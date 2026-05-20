Досвідчений тренер покине фіналіста Кубка Італії – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Мауріціо Саррі залишається популярним на батьківщині
фото: Reuters
Фахівець отримав дві кар'єрні альтернативи

Мауріціо Саррі покине посаду керманича римського «Лаціо» в міжсезоння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

67-річний тренер матиме нагоду піти на підвищення. У його послугах зацікавлені «Наполі» й «Аталанта» з Бергамо. Обидва клуби, найімовірніше, шукатимуть нового алленаторе влітку.

«Богиня» нібито вже запропонувала Саррі контракт на три роки. Зарплата досвідченого фахівця складе 3,5 млн євро за сезон. Альтернативні кандидати для бергамасків – Тьяго Мотта та Іван Юріч.

Натомість з «Наполі» Саррі вже працював у 2015-2018 роках. У трьох сезонах на чолі «партенопейців» він двічі фінішував другим у Серії A. Ще одного разу неаполітанці завершили чемпіонат на третій позиції.

«Лаціо» в нинішньому сезоні дійшов до фіналу Кубка Італії. Там підопічні Саррі поступилися міланському «Інтеру» (0:2). Зате в Серії A столичні «орли» не зможуть піднятися вище дев'ятого місця.

До слова, італієць Карло Анчелотті офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії. Він  уклав договір до середини 2030 року. Анчелотті очолив Бразилію у травні торік.

Нагадаємо, керманич міланського «Інтера» Крістіан Ківу повторив два досягнення Жозе Моурінью. Румун став п'ятим тренером на чолі «нерадзуррі» зі Скудетто в дебютному сезоні. Також він став першим іноземцем із 2010 року з титулом Серії A.

Теги: Серія А ФК Наполі ФК «Аталанта» ФК Лаціо Мауріціо Саррі

