«Динамо» та «Чернігів» розкрили стартові склади на фінал Кубка України

Антон Федорців
Антон Федорців
Віталій Буяльський та Назар Волошин вийдуть з перших хвилин
фото: ФК «Динамо»
Тренерські штаби фіналістів визначилися з основами команд

«Чернігів» і київське «Динамо» оприлюднили стартові одинадцятки на фінал Кубка України 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч «Чернігів» – «Динамо» відбудеться у Львові на стадіоні «Арена Львів». Стартовий свисток поєдинку прозвучить о 18:10 за київським часом. Старт відтермінували через повітряну тривогу в місті Лева.

Стартові склади команд на матч «Чернігів» – «Динамо»

«Чернігів»: Татаренко – Картушов, Зенченко, Романченко, Галстян – Бибік, Шушко, Шалфєєв, Порохня, Сердюк – Безбородько

Запасні: Герасименко, Рощинський, Дідок, Фатєєв, Шаповал, Безгубченко, Койдан, Кулик, Мироненко, Столярчук, Тепляков, Чабан

«Динамо»: Нещерет – Караваєв, Біловар, Михавко, Вівчаренко – Бражко, Волошин, Буяльський, Шапаренко, Огундана – Пономаренко

Запасні: Суркіс, Моргун, Ярмоленко, Коробов, Піхальонок, Яцик, Захарченко, Михайленко, Герреро, Попов, Люсін, Лобко

Історія очних зустрічей

Досі турнірні шляхи команд не перетиналися. «Чернігів» дебютував на професіональному рівні лише в сезоні 2020/21. Команда провела по три сезони в Першій та Другій лігах. Не зводив раніше жереб «тигрів» зі столичним грандом і в Кубку України.

Турнірний шлях команд

«Чернігів» розпочав виступи на стадії 1/32 фіналу. Там «тигри» з голом хавбека Шушка мінімально переграли київський «Атлет» із Другої ліги. У рамках 1/16 фіналу першоліговий колектив поступився криворізькому «Кривбасу» в серії одинадцятиметрових. Та в певний момент команда Патріка ван Леувена порушила ліміт на легіонерів, тож їй згодом зарахували технічну поразку (0:3). У наступних стадіях «Чернігів» проходив далі винятково після серій пенальті. Так вдалося здолати «Лісне» з Київської області з голом Романченка (1:1, пенальті – 4:3), «Фенікс-Маріуполь» (0:0, пенальті – 5:4) та харківський «Металіст 1925» (0:0, пенальті – 6:5).

«Динамо» стартувало в 1/16 фіналу. Там ще під керівництвом Олександра Шовковського «біло-сині» розібралися з «Олександрією» (2:1) завдяки забитим м'ячам півзахисника Піхальонка та вінгера Огундани. У наступній стадії кияни вибили «Шахтар» (2:1) з голами Ярмоленка та Герреро. У чвертьфіналі прийшла черга «Інгульця» з Петрова, а забиті м'ячі до свого активу записали ті ж Герреро та Піхальонок. Нарешті в півфіналі «Динамо» переграло чернівецьку «Буковину» (3:0) з дублем Пономаренка та голом вінгера Волошина.

Де дивитися матч «Чернігів» – «Динамо»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в найбільших кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:10 за київським часом.

До слова, в понеділок збірна України отримала нового головного тренера. Ним прогнозовано став Андреа Мальдера. Італієць підписав контракт на два роки з можливістю пролонгації.

Нагадаємо, збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді. До складу національної команди повернеться ветеран Ярмоленко. Також виклик отримали потенційні дебютанти – оборонець Романчук і вінгер Синчук.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК «Чернігів»

