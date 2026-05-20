Лунін дізнався своє місце у капітанському списку «Реала»

Святослав Василик
Андрій Лунін став першим українцем в історії, що вивів «Реал» у статусі капітана
фото: AP
Український воротар «Реалу» Андрій Лунін стане четвертим у капітанській ієрархії мадридської команди після відходу захисника Дані Карвахаля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Marca.

Карвахаль залишить команду за підсумком сезону після 23 років гри за неї, тож новим капітаном стане Федеріко Вальверде. Це рішення ухвалили за правилом тривалості виступів футболістів за клуб.

Як повідомляє джерело, у «Реалі» вже визначили чотирьох гравців у капітанській ієрархії: Вальверде стане першим, Вінісіус Жуніор – другим, Тібо Куртуа – третім, а Лунін – четвертим.

У сезоні 2025/26 Лунін грав із капітанською пов'язкою у двох матчах. Спершу українець догравав із нею останні 10 хвилин матчу проти «Атлетіко» у 29-му турі Ла Ліги у березні після того, як пов'язку йому віддав Вінісіус.

Натомість у матчі чемпіонату Іспанії проти «Мальорки» Лунін став першим українцем в історії, що вивів «Реал» у статусі капітана команди. Із капітанською пов'язкою український воротар провів 59 хвилин, після чого віддав її Вінісіусу, який вийшов на заміну.

У поточному сезоні українець зіграв 12 матчів за «Реал» в усіх турнірах і пропустив 21 м’яч. Останній з матчів, проти «Еспаньйола» у Ла Лізі, українець вперше за сезон завершив без пропущених м’ячів.

Нагадаємо, лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід головного тренера команди Жозе Моурінью у мадридський «Реал». «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро. Раніше в пресі циркулювала інформація про 7 млн євро клаусули.

Сам Моурінью буцімто узгодив контракт із «Реалом». Наступного тижня він підпише з іспанським грандом договір або до середини 2028 року, або до літа 2029 року. Офіційно про повернення «Особливого» в Мадрид оголосять за кілька днів.

Моурінью працював із «Реалом» у 2010-2013 роках. Під його керівництвом «вершкові» стали чемпіонами Іспанії у сезоні 2011/12 та виграли по одному Кубку та Суперкубку Іспанії. Також мадридці тричі дісталися до півфіналу Ліги чемпіонів.

Досвідчений тренер покине фіналіста Кубка Італії – ЗМІ
«Динамо» та «Чернігів» розкрили стартові склади на фінал Кубка України
«Атлетіко» націлився на чемпіона Європи з «Челсі»
Лунін дізнався своє місце у капітанському списку «Реала»
Збірна Швейцарії з футболу оголосила заявку на Чемпіонат світу 2026
«Реал» заплатив відступні за нового тренера – ЗМІ
