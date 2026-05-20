Лунін дізнався своє місце у капітанському списку «Реала»

Андрій Лунін став першим українцем в історії, що вивів «Реал» у статусі капітана

Цього сезону українець грав із капітанською пов'язкою у двох матчах

Український воротар «Реалу» Андрій Лунін стане четвертим у капітанській ієрархії мадридської команди після відходу захисника Дані Карвахаля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Marca.

Карвахаль залишить команду за підсумком сезону після 23 років гри за неї, тож новим капітаном стане Федеріко Вальверде. Це рішення ухвалили за правилом тривалості виступів футболістів за клуб.

Як повідомляє джерело, у «Реалі» вже визначили чотирьох гравців у капітанській ієрархії: Вальверде стане першим, Вінісіус Жуніор – другим, Тібо Куртуа – третім, а Лунін – четвертим.

У сезоні 2025/26 Лунін грав із капітанською пов'язкою у двох матчах. Спершу українець догравав із нею останні 10 хвилин матчу проти «Атлетіко» у 29-му турі Ла Ліги у березні після того, як пов'язку йому віддав Вінісіус.

Натомість у матчі чемпіонату Іспанії проти «Мальорки» Лунін став першим українцем в історії, що вивів «Реал» у статусі капітана команди. Із капітанською пов'язкою український воротар провів 59 хвилин, після чого віддав її Вінісіусу, який вийшов на заміну.

У поточному сезоні українець зіграв 12 матчів за «Реал» в усіх турнірах і пропустив 21 м’яч. Останній з матчів, проти «Еспаньйола» у Ла Лізі, українець вперше за сезон завершив без пропущених м’ячів.

