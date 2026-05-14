Півзахисник «Реала» отримав варіант повернення в чемпіонат Італії

Туринський «Ювентус» проявив інтерес до хавбека мадридського «Реала» Браїма Діаса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tuttosport.

«Стара синьйора» прагне підсилити атакувальну складову в наступному сезоні. Марокканець став одним із потенційних підсилень «Юве». Серед переваг – досвід виступів у Серії A за «Мілан».

Діас входить до основної обойми в «Реалі». Проте, вирішальний вплив на гру «вершкових» він не робить. Контракт півзахисника з мадридцями розрахований до літа 2027 року, тож іспанський гранд розглядатиме продаж виконавця.

У нинішньому сезоні Діас провів 39 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і вісім результативних передач. Кольори «Реала» він захищає із січня 2019 року з перервою на трирічну оренду в «Мілані».

До слова, оборонець «Реала» Едер Мілітан пропустить Чемпіонат світу 2026. Медична служба з'ясувала, що в оборонця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.