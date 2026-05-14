Півзахисник «Реала» отримав варіант повернення в чемпіонат Італії

Антон Федорців
Браїм Діас у футболці національної команди
фото: Reuters
Змінити один провідний чемпіонат на інший матиме змогу вихованець англійського «Манчестер Сіті»

Туринський «Ювентус» проявив інтерес до хавбека мадридського «Реала» Браїма Діаса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tuttosport.

«Стара синьйора» прагне підсилити атакувальну складову в наступному сезоні. Марокканець став одним із потенційних підсилень «Юве». Серед переваг – досвід виступів у Серії A за «Мілан».

Діас входить до основної обойми в «Реалі». Проте, вирішальний вплив на гру «вершкових» він не робить. Контракт півзахисника з мадридцями розрахований до літа 2027 року, тож іспанський гранд розглядатиме продаж виконавця.

У нинішньому сезоні Діас провів 39 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і вісім результативних передач. Кольори «Реала» він захищає із січня 2019 року з перервою на трирічну оренду в «Мілані».

До слова, оборонець «Реала» Едер Мілітан пропустить Чемпіонат світу 2026. Медична служба з'ясувала, що в оборонця розійшовся рубець від попередньої м'язової травми. Як наслідок, йому доведеться лягти під ніж хірурга.

Нагадаємо, екскерманич «Реала» очолив збірну Гани перед Мундіалем-2026. Замість місцевого фахівця Отто Аддо чорних зірок на турніру повезе Карлуш Кейруш. Португалець брав участь в Кубку світу з рідною збірною та Іраном.

Теги: ФК Реал (Мадрид) ФК Ювентус Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ

