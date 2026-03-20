«Ювентус» запропонував контракт зірці чемпіонату Англії – ЗМІ

Італійський гранд зібрався переманити досвідченого хавбека

Півзахисник англійського «Манчестер Сіті» Бернарду Сілва отримав пропозицію перейти в туринський «Ювентус». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

«Стара синьйора» готова дати португальцю контракт на три роки. Також у договорі передбачать опцію продовження співпраці ще на сезон. Зарплата Сілви може скласти 7-8 млн євро на рік.

Заради підписання досвідченого хавбека «Юве» піде на порушення власних принципів. Менеджмент італійського гранда уникає тривалих контрактів із футболістами, яким виповнилося 30. «Б'янконері» вже підтвердили пропозицію суперагенту Жорже Мендешу.

Сілва влітку гарантовано покине «Манчестер Сіті» вільним агентом. Конкуренцію «Юве» в перегонах за ветераном складуть іспанська «Барселона», лісабонська «Бенфіка» та стамбульський «Галатасарай». Також інтерес до 31-річного півзахисника виявляють клуби з МЛС і Саудівської Аравії.

У нинішньому сезоні Сілва провів 41 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав три м'ячі та п'ять результативних передач. Кольори «містян» він захищає з 2017 року.

Чим відомий Бернарду Сілва

Уродженець Лісабона, вихованець «Бенфіки». За дубль «орлів» дебютував у португальській Сегунді в кампанії 2013/14.

У першій команді провів лише три поєдинки та перебрався у французький «Монако» за майже 16 млн євро. У княжому клубі провів три сезони та став чемпіоном Франції 2016/17.

Після чемпіонського сезону за 50 млн євро Сілва перейшов у «Манчестер Сіті». З тих пір завоював із «містянами» всі можливі трофеї – шість титулів АПЛ, два Кубки Англії, чотири Кубки ліги та три Суперкубки Англії, тріумфував у Лізі чемпіонів та на Клубному чемпіонаті світу.

У лавах збірної Португалії дебютував у 2015 році. Двічі виграв із національною командою трофей Ліги націй.

«Ювентус» у сезоні 2025/26

«Стара синьйора» продовжує боротьбу лише в Серії A. Наразі підопічні Лучано Спаллетті претендують на місце в чільній четвірці за підсумками кампанії.

Наразі «Юве» йде п'ятим. В активі туринців 53 очки. Вони лише на один пункт відстають від «Комо», що посідає четверте місце в турнірній таблиці. Найближчий матч гранд проведе 21 березня проти «Сассуоло» вдома.

До слова, раніше міланський «Інтер» через травму втратив півзахисника Генріха Мхітаряна. Під час обстеження у ветерана виявили травму підколінного сухожилля. Він пропустить орієнтовно три тижні.

Тим часом італійський «Наполі» прагне пролонгувати лідера команди. Керівництво «партенопейців» готується підвищити зарплату півзахисника Скотта Мактомінея. В обмін на збільшення окладу шотландець продовжить контракт на додаткові два роки.