Біженка з Москви перемогла у фіналі Australian Open 2020



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Софія Кенін - чемпіонка Australian Open 2020 Australian Open

У фіналі жіночого Australian Open 2020 перемогла біженка з Москви

У суботу, 1 лютого, визначилася переможниця Australian Open 2020 серед жінок в одиночному розряді.

У фіналі змагалися американка Софія Кенін та іспанка Габрінє Мугуруса.

Моцна Мугуруса впевнено розпочала та достатньо легко взяла перший сет, 6:4, але жіночий теніс тим і цікавий, що тут за лічені хвилини все може розгорнутися на 180 градусів.

Щось подібне ми побачили й зараз. Американка на другий сет вийшла геть іншою й надмотивація одразу принесла бонус. Кенін просто змяла суперницю 6:2.

У третьому сеті Мугуруса мала всі шанси переломити хід матчу - у п’ятому геймі вона мала потрійний брейк, але стратила можливість взяти подачу суперниці.

Пілбадьорена Кенін зробила брейк сама, а за рахунку 5:2 вже почала святкувати. На подачі суперниці Кенін мала матч-пойнт і з другої спроби його реалізувала.

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles #AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020

4:6, 6:2, 6:2 0 перемога американського характеру. Софія Кенін - чемпіонка Australian Open 2020.

За свою перемогу Софія отримає близько 4 млн доларів призових. Їй всього 21 рік - і це другий показник після Марії Шарапової, що перемогла на Australian Open 2008, коли їй було 20 з половиною років.

Нагадаємо, батьки спортсменки свого часу втікли з Росії, щоб їх донька мала шанс розиватися та досягти вершин у великому тенісі. У США народжена у Москві Кенін здійснила свою мрію й завдяки наполегливій праці здобула світове визнання.

У неділю, 2 лютого, в чоловічому фіналі зіграють Новак Джоковіч та Домінік Тім.

Джерело: Главком СПОРТ