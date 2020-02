У фіналі жіночого Australian Open 2020 перемогла біженка з Москви

У суботу, 1 лютого, визначилася переможниця Australian Open 2020 серед жінок в одиночному розряді.

У фіналі змагалися американка Софія Кенін та іспанка Габрінє Мугуруса.

Моцна Мугуруса впевнено розпочала та достатньо легко взяла перший сет, 6:4, але жіночий теніс тим і цікавий, що тут за лічені хвилини все може розгорнутися на 180 градусів.

Щось подібне ми побачили й зараз. Американка на другий сет вийшла геть іншою й надмотивація одразу принесла бонус. Кенін просто змяла суперницю 6:2.

У третьому сеті Мугуруса мала всі шанси переломити хід матчу - у п’ятому геймі вона мала потрійний брейк, але стратила можливість взяти подачу суперниці.

Пілбадьорена Кенін зробила брейк сама, а за рахунку 5:2 вже почала святкувати. На подачі суперниці Кенін мала матч-пойнт і з другої спроби його реалізувала.

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles #AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh