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Чемпіонат світу зі снукеру: результати всіх партій першого раунду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіонат світу зі снукеру: результати всіх партій першого раунду
Легендарний Ронні О'Салліван продовжує боротьбу за титул
фото: PA Wire

Чинний чемпіон світу англієць Кайрен Вілсон вибув з боротьби після першого ж поєлинку

На чемпіонаті світу зі снукеру завершилися партії 1/16 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Чинний чемпіон світу англієць Кайрен Вілсон поступився китайцеві Лей Пейфаню. Продовжує боротьбу за титул інший англієць – семиразовий чемпіон світу Ронні О'Салліван.

Снукер. Чемпіонат світу 2025 року. Результати 1/16 фіналу

  • Кайрен Вілсон (Англія) – Лей Пейфань (Китай) – 9:10;
  • Ніл Робертсон (Австралія) – Кріс Вейклін (Англія) – 8:10;
  • Баррі Хокінс (Англія) – Хосейн Вафаей (Іран) – 9:10;
  • Марк Вільямс (Уельс) – У Іцзе (Китай) – 10:8;
  • Сяо Годун (Китай) – Метью Селт (Англія) – 10:4;
  • Марк Селбі (Англія) – Бен Вулластон (Англія) – 8:10;
  • Люка Бресель (Бельгія) – Райан Дей (Уельс) – 10:7;
  • Джадд Трамп (Англія) – Чжоу Юелун (Китай) – 10:4;
  • Ронні О'Салліван (Англія) – Алі Картер (Англія) – 10:4;
  • Шон Мерфі (Англія) – Деніел Уеллс (Уельс) – 10:4;
  • Чжан Аньда (Китай) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 7:10;
  • Сі Цзяхуей (Китай) – Девід Гілберт (Англія) – 10:6;
  • Дін Цзюньхуей (Китай) – Зак Суреті (Англія) – 10:7;
  • Джон Хіггінс (Шотландія) – Джо О'Коннор (Англія) – 10:7;
  • Марк Аллен (Північна Ірландія) – Фань Чжен'ї (Китай) – 10:6;
  • Джек Джонс (Уельс) – Чжао Сіньтун (Китай) – 4:10.

1/8 фіналу чемпіонату світу зі снукеру

  • Лей Пейфань – Чжао Сіньтун
  • Кріс Вейкелін  – Марк Аллен
  • Ронні О’Салліван – Пан Цзюньсюй
  • Сі Цзяхуей – Бен Вулластон
  • Джон Гіггінс – Сяо Годун
  • Хосейн Вафаей – Марк Вільямс
  • Лука Бресель – Дін Цзюньхуей
  • Шон Мерфі – Джадд Трамп

Нагадаємо, легендарний О'Салліван стверджував, що міг пропустити чемпіонат світу зі снукеру.

49-річного О'Саллівана експерти та вболівальники називають найкращим гравцем в історії снукеру. 

О'Салліван – семиразовий чемпіон світу зі снукеру, восьмиразовий чемпіон турнірів Мастерс, восьмиразовий чемпіон Великобританії, десятикратний чемпіон Прем'єр-Ліги та переможець низки інших турнірів. Володар низки рекордів у снукері: за загальною кількістю виграних рейтингових турнірів, за кількістю максимальних брейків, сенчурі-брейків, сумою виграних призових у кар'єрі, загальною кількістю виграних турнірів Потрійної корони та інших.

У 2015 році за заслуги в професійній діяльності нагороджений офіцерським ступенем Ордену Британської імперії (OBE). Перший гравець в історії снукера, який заробив послідовно 9, 10, 11, 12, 13 і 14 млн фунтів стерлінгів призовими і зробив понад 1200 сенчурі-брейків за кар'єру.

Теги: чемпіонат світу снукер

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