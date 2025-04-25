Чемпіонат світу зі снукеру: результати всіх партій першого раунду

Чинний чемпіон світу англієць Кайрен Вілсон вибув з боротьби після першого ж поєлинку

На чемпіонаті світу зі снукеру завершилися партії 1/16 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Чинний чемпіон світу англієць Кайрен Вілсон поступився китайцеві Лей Пейфаню. Продовжує боротьбу за титул інший англієць – семиразовий чемпіон світу Ронні О'Салліван.

Снукер. Чемпіонат світу 2025 року. Результати 1/16 фіналу

Кайрен Вілсон (Англія) – Лей Пейфань (Китай) – 9:10;

Ніл Робертсон (Австралія) – Кріс Вейклін (Англія) – 8:10;

Баррі Хокінс (Англія) – Хосейн Вафаей (Іран) – 9:10;

Марк Вільямс (Уельс) – У Іцзе (Китай) – 10:8;

Сяо Годун (Китай) – Метью Селт (Англія) – 10:4;

Марк Селбі (Англія) – Бен Вулластон (Англія) – 8:10;

Люка Бресель (Бельгія) – Райан Дей (Уельс) – 10:7;

Джадд Трамп (Англія) – Чжоу Юелун (Китай) – 10:4;

Ронні О'Салліван (Англія) – Алі Картер (Англія) – 10:4;

Шон Мерфі (Англія) – Деніел Уеллс (Уельс) – 10:4;

Чжан Аньда (Китай) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 7:10;

Сі Цзяхуей (Китай) – Девід Гілберт (Англія) – 10:6;

Дін Цзюньхуей (Китай) – Зак Суреті (Англія) – 10:7;

Джон Хіггінс (Шотландія) – Джо О'Коннор (Англія) – 10:7;

Марк Аллен (Північна Ірландія) – Фань Чжен'ї (Китай) – 10:6;

Джек Джонс (Уельс) – Чжао Сіньтун (Китай) – 4:10.

1/8 фіналу чемпіонату світу зі снукеру

Лей Пейфань – Чжао Сіньтун

Кріс Вейкелін – Марк Аллен

Ронні О’Салліван – Пан Цзюньсюй

Сі Цзяхуей – Бен Вулластон

Джон Гіггінс – Сяо Годун

Хосейн Вафаей – Марк Вільямс

Лука Бресель – Дін Цзюньхуей

Шон Мерфі – Джадд Трамп

Нагадаємо, легендарний О'Салліван стверджував, що міг пропустити чемпіонат світу зі снукеру.

49-річного О'Саллівана експерти та вболівальники називають найкращим гравцем в історії снукеру.

О'Салліван – семиразовий чемпіон світу зі снукеру, восьмиразовий чемпіон турнірів Мастерс, восьмиразовий чемпіон Великобританії, десятикратний чемпіон Прем'єр-Ліги та переможець низки інших турнірів. Володар низки рекордів у снукері: за загальною кількістю виграних рейтингових турнірів, за кількістю максимальних брейків, сенчурі-брейків, сумою виграних призових у кар'єрі, загальною кількістю виграних турнірів Потрійної корони та інших.

У 2015 році за заслуги в професійній діяльності нагороджений офіцерським ступенем Ордену Британської імперії (OBE). Перший гравець в історії снукера, який заробив послідовно 9, 10, 11, 12, 13 і 14 млн фунтів стерлінгів призовими і зробив понад 1200 сенчурі-брейків за кар'єру.