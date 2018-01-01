Australian Open. Бондаренко не змогла пробитися у четверте коло
- Сьогодні, 09:28
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Катерина Бондаренко. Фото: WTA
Єдиною представницею України в одиночному розряді залишилися Світоліна
Катерина Бондаренко не змогла вийти у четверте коло одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії.
У третьому колі українська тенісистка у напруженій боротьбі поступилася представниці Словаччини Магдалені Рибаріковій.
Зазначимо, що після поразки Бондаренко єдиною представницею України в одиночному розряді залишилася Еліна Світоліна, яка у третьому колі в українському дербі перемогла Марту Костюк.
Як відомо, ще у другому колі вибула Леся Цуренко.
Australian Open – 2018 року з тенісу
Grand Slam
Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд – $22,624,000
Третє коло
Магдалена Рибарікова (Словаччина) - Катерина Бондаренко (Україна) -7:5, 3:6, 6:1