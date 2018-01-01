Australian Open. Бондаренко не змогла пробитися у четверте коло

Єдиною представницею України в одиночному розряді залишилися Світоліна

Катерина Бондаренко не змогла вийти у четверте коло одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії. У третьому колі українська тенісистка у напруженій боротьбі поступилася представниці Словаччини Магдалені Рибаріковій. Зазначимо, що після поразки Бондаренко єдиною представницею України в одиночному розряді залишилася Еліна Світоліна, яка у



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Катерина Бондаренко. Фото: WTA

Єдиною представницею України в одиночному розряді залишилися Світоліна

Катерина Бондаренко не змогла вийти у четверте коло одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії.

У третьому колі українська тенісистка у напруженій боротьбі поступилася представниці Словаччини Магдалені Рибаріковій.

Зазначимо, що після поразки Бондаренко єдиною представницею України в одиночному розряді залишилася Еліна Світоліна, яка у третьому колі в українському дербі перемогла Марту Костюк.

Як відомо, ще у другому колі вибула Леся Цуренко.

Australian Open – 2018 року з тенісу

Grand Slam

Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

Призовий фонд – $22,624,000

Третє коло

Магдалена Рибарікова (Словаччина) - Катерина Бондаренко (Україна) -7:5, 3:6, 6:1