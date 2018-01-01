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    Australian Open. Бондаренко не змогла пробитися у четверте коло

    Єдиною представницею України в одиночному розряді залишилися Світоліна
    Катерина Бондаренко не змогла вийти у четверте коло одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії. У третьому колі українська тенісистка у напруженій боротьбі поступилася представниці Словаччини Магдалені Рибаріковій. Зазначимо, що після поразки Бондаренко єдиною представницею України в одиночному розряді залишилася Еліна Світоліна, яка у
    • Сьогодні, 09:28
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    Катерина Бондаренко. Фото: WTA
    Катерина Бондаренко. Фото: WTA

    Єдиною представницею України в одиночному розряді залишилися Світоліна

    Катерина Бондаренко не змогла вийти у четверте коло одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії.

    У третьому колі українська тенісистка у напруженій боротьбі поступилася представниці Словаччини Магдалені Рибаріковій.

    Зазначимо, що після поразки Бондаренко єдиною представницею України в одиночному розряді залишилася Еліна Світоліна, яка у третьому колі в українському дербі перемогла Марту Костюк.

    Як відомо, ще у другому колі вибула Леся Цуренко.

    Australian Open – 2018 року з тенісу

    Grand Slam

    Жіночий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд – $22,624,000

    Третє коло

    Магдалена Рибарікова (Словаччина) - Катерина Бондаренко (Україна)  -7:5, 3:6, 6:1

    теніс Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко
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