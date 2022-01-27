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    «Хід конем» від Ані Тейлор-Джой: найкращі фото шахматистки з серіалу «Хід королеви»

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    «Хід конем» від Ані Тейлор-Джой: найкращі фото шахматистки з серіалу «Хід королеви»
    фото з відкритих джерел

    В житті актриса зовсім не така строгенька, як на екрані

    Міні-серіал «Хід королеви» змусив по-іншому подивитися на гру в шахи. Фільм став відкриттям року, а актриса Ані Тейлор-Джой стала мегапопулярною.

    Серіал мав великий резонанс і... судовий процес між грузинською шахісткою Ноною Гапріндашвілі та кінокомпанією Netflix. Спортсменка позивається через те, що в серіалі «Хід королеви» її прототип у стрічці є росіянкою, і чимало фактів про неї викривлені.

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    «Хід конем» від Ані Тейлор-Джой: найкращі фото шахматистки з серіалу «Хід королеви»
    «Хід конем» від Ані Тейлор-Джой: найкращі фото шахматистки з серіалу «Хід королеви»
    «Хід конем» від Ані Тейлор-Джой: найкращі фото шахматистки з серіалу «Хід королеви»
    «Хід конем» від Ані Тейлор-Джой: найкращі фото шахматистки з серіалу «Хід королеви»
    «Хід конем» від Ані Тейлор-Джой: найкращі фото шахматистки з серіалу «Хід королеви»
    «Хід конем» від Ані Тейлор-Джой: найкращі фото шахматистки з серіалу «Хід королеви»
    «Хід конем» від Ані Тейлор-Джой: найкращі фото шахматистки з серіалу «Хід королеви»
    «Хід конем» від Ані Тейлор-Джой: найкращі фото шахматистки з серіалу «Хід королеви»
    «Хід конем» від Ані Тейлор-Джой: найкращі фото шахматистки з серіалу «Хід королеви»
    «Хід конем» від Ані Тейлор-Джой: найкращі фото шахматистки з серіалу «Хід королеви»
    «Хід конем» від Ані Тейлор-Джой: найкращі фото шахматистки з серіалу «Хід королеви»

    Ані народилася в Маямі в інтернаціональній сім’ї. Батько - шотландсько-аргентинського походження, а мати – іспано-англійського. У неї є п’ятеро братів і сестер, і вже з 16 років вона почала працювати моделлю.

    До «Ферзевого гамбіту», як в оригіналі називається серіал «Хід королеви», встигла знятися в кількох фільмах жахів і триллерах, в тому числі у «Спліті» з Джеймсом Мак-Евоєм, «Скло» з Брюсом Уїллісом.

    Ну а фанати чекають на «Шалений Макс: Фуріоса», який вийде 20224 року з Ані Тейлор-Джой у головній ролі.

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    Теги: шахи
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    «Хід конем» від Ані Тейлор-Джой: найкращі фото шахматистки з серіалу «Хід королеви»