Австралійки визначилися з місцем проведення матчу Кубку Федерації з Україною

Матч Другої Світової групи відбудеться у столиці Австралії

Стало відомо місце проведення матчу першого раунду змагань у Другій Світовій групі Кубку Федерації між збірними Австралії й України.

Поєдинок пройде 10-11 лютого 2018 року на трав'яних кортах Canberra Tennis Centre у столиці Австралії – Канберрі.

За останні 10 років Україна й Австралія вже чотири рази зустрічалися між собою: двічі поєдинки проходили в Україні (у 2010 та 2017 роках) і двічі в Австралії (у 2007 та 2011).

Три поєдинки виграла Україна (2007, 2011 2017), один – Австралія (2010).

Збірні вперше зіграють між собою на траві. До цього команди грали між собою або на харді (2007, 2017), або на грунті (2010, 2011).

«Ми вибрали траву, тому що вважаємо, що саме на цьому покритті у нас є шанс перемогти», - сказала капітан австралійок Аліша Молік.

Цього року Саманта Стосур висловила бажання виступити за збірну Австралії.

Australia’s #FedCup World Group II first round clash with Ukraine will take place on a purpose-built grass court at the Canberra Tennis Centre on 10-11 February https://t.co/K38r0fjw6B pic.twitter.com/xhofulvOw9