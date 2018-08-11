Австрійський клуб можуть виключити з єврокубків за поведінку вболівальників (відео)



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Справа у тому, що прихильник «Штурму» розбив голову арбітру

Європейський футбольний союз (УЄФА) прийме рішення про долю австрійського клубу «Штурм» у п'ятницю, 17 серпня.

Причиною цього процесу є недоречна поведінка вболівальника, який кинув пляшку в арбітра під час матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між «Штурмом» і кіпрською командою АЕК Ларнака.

На 78-й хвилині зустрічі головний суддя зі Швеції Мохаммед Аль-Хакім відправив команди у роздягальні після того, як у його асистента Фредріка Клівера потрапила скляна пляшка, і до крові розбила йому голову.

Рефері надали медичну допомогу, і приблизно через 40 хвилин після наради представників УЄФА було прийнято рішення відновити матч, повідомляє APA.

Організатори через систему відеоспостереження ідентифікували вболівальника, який кинув пляшку, і поліція вивела його зі стадіону.

У кращому випадку австрійський клуб може отримати попередження і штраф від УЄФА, але йому також загрожує виключення зі змагання.

Джерело: Террикон