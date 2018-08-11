  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Австрійський клуб можуть виключити з єврокубків за поведінку вболівальників (відео)

    • Розсилка
    Австрійський клуб можуть виключити з єврокубків за поведінку вболівальників (відео)

    Справа у тому, що прихильник «Штурму» розбив голову арбітру

    Європейський футбольний союз (УЄФА) прийме рішення про долю австрійського клубу «Штурм» у п'ятницю, 17 серпня.

    Причиною цього процесу є недоречна поведінка вболівальника, який кинув пляшку в арбітра під час матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи між «Штурмом» і кіпрською командою АЕК Ларнака.

    На 78-й хвилині зустрічі головний суддя зі Швеції Мохаммед Аль-Хакім відправив команди у роздягальні після того, як у його асистента Фредріка Клівера потрапила скляна пляшка, і до крові розбила йому голову.

    Рефері надали медичну допомогу, і приблизно через 40 хвилин після наради представників УЄФА було прийнято рішення відновити матч, повідомляє APA.

    Організатори через систему відеоспостереження ідентифікували вболівальника, який кинув пляшку, і поліція вивела його зі стадіону.

    У кращому випадку австрійський клуб може отримати попередження і штраф від УЄФА, але йому також загрожує виключення зі змагання.

    Джерело: Террикон

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ штраф суддя Ліга Європи поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ