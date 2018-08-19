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    «Аякс» перед матчем з «Динамо» здобув перемогу над «Венло»

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    ФК &laquo;Аякс&raquo;. Фото&nbsp;ФК &laquo;Аякс&raquo; - «Аякс» перед матчем з «Динамо» здобув перемогу над «Венло»
    ФК «Аякс». Фото ФК «Аякс»

    Найпотужнішій суперник «Динамо» набирає обертів в національному чемпіонаті

    «Аякс» здобув першу перемогу в чемпіонаті Нідерландів 2018/19.

    В матчі другого туру чемпіонату Нідерландів «Аякс» вирвав перемогу над «Венло» під завісу поєдинку.

    Суперник «Аякса» був близький до того, щоб заробити одне очко і утримати свої ворота сухими, проте форвард команди з Амстердама Клаас-Ян Хунтелаар заробив пенальті на 87 хвилині матчу.

    На останніх хвилинах Тушан Тадіч реалізував пенальті та приніс своїй команді мінімальну перемогу над «Венло».

    Після двох турів в активі амстердамського клубу чотири очки.

    Нагадаємо, вже у середу, 22 серпня відбудеться матч «Аякс» – «Динамо».

    Початок матчу о 22:00.

    Відзначимо, що «Динамо» також зустріло гідний опір від «Олександрії» в черговому турі Чемпіонату України і виграло з аналогічним рахунком 1: 0.

    Джерело: Футбол 24

    ФК «Динамо»
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