«Аякс» перед матчем з «Динамо» здобув перемогу над «Венло»
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Найпотужнішій суперник «Динамо» набирає обертів в національному чемпіонаті
«Аякс» здобув першу перемогу в чемпіонаті Нідерландів 2018/19.
В матчі другого туру чемпіонату Нідерландів «Аякс» вирвав перемогу над «Венло» під завісу поєдинку.
Суперник «Аякса» був близький до того, щоб заробити одне очко і утримати свої ворота сухими, проте форвард команди з Амстердама Клаас-Ян Хунтелаар заробив пенальті на 87 хвилині матчу.
На останніх хвилинах Тушан Тадіч реалізував пенальті та приніс своїй команді мінімальну перемогу над «Венло».
Після двох турів в активі амстердамського клубу чотири очки.
Нагадаємо, вже у середу, 22 серпня відбудеться матч «Аякс» – «Динамо».
Початок матчу о 22:00.
Відзначимо, що «Динамо» також зустріло гідний опір від «Олександрії» в черговому турі Чемпіонату України і виграло з аналогічним рахунком 1: 0.
Джерело: Футбол 24