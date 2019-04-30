Грецький гранд зіцікавився футболістом з України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-динамівець Євген макаренко може відкрити нові обрії UA-Футбол

У поточному сезоні Євген Макаренко більше лікувався, ніж грав

Український хавбек бельгійського «Андерлехта» Євген Макаренко цього літа може перебратися до Греції, повідомляє sportime.gr.

Представник АЕКа Нікос Ліберопулос днями відвідав Брюссель з метою дізнатися про можливий трансфер гравця «Андерлехта» Євгена Макаренка.

Повідомляється, що Ліберопулос був зацікавлений у переході українця ще в 2017-му році, коли працював у «Панатінаїкосі».

У сезоні-2018/2019 Макаренко провів у складі «Андерлехта» в турнірах усіх рангів 20 матчів і відзначився двома результативними передачами. Наразі Євген відновлюється після чергової травми.

Нагадаємо, що наразі в складі АЕКа виступає інший українець, екс-оборонець «Шахтаря» і збірної України Дмитро Чигринський. Раніше за афінців виступав вихованець київського «Динамо» Олег Венглинський.