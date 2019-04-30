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    Грецький гранд зіцікавився футболістом з України

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    Екс-динамівець Євген макаренко може відкрити нові обрії - Грецький гранд зіцікавився футболістом з України
    Екс-динамівець Євген макаренко може відкрити нові обрії
    UA-Футбол

    У поточному сезоні Євген Макаренко більше лікувався, ніж грав

    Український хавбек бельгійського «Андерлехта» Євген Макаренко цього літа може перебратися до Греції, повідомляє sportime.gr.

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    Представник АЕКа Нікос Ліберопулос днями відвідав Брюссель з метою дізнатися про можливий трансфер гравця «Андерлехта» Євгена Макаренка.

    Повідомляється, що Ліберопулос був зацікавлений у переході українця ще в 2017-му році, коли працював у «Панатінаїкосі».

    У сезоні-2018/2019 Макаренко провів у складі «Андерлехта» в турнірах усіх рангів 20 матчів і відзначився двома результативними передачами. Наразі Євген відновлюється після чергової травми.

    Нагадаємо, що наразі в складі АЕКа виступає інший українець, екс-оборонець «Шахтаря» і збірної України Дмитро Чигринський. Раніше за афінців виступав вихованець київського «Динамо» Олег Венглинський.

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