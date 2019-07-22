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    Айнарс Багатскіс: у Європі всі вміють грати в баскетбол

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    Айнарс Багатскіс - Айнарс Багатскіс: у Європі всі вміють грати в баскетбол
    Айнарс Багатскіс
    ФБУ

    Головний тренер збірної України прокоментував жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи

    Чоловіча збірна України з баскетболу отримала суперників по кваліфікації чемпіонату Європи 2021 року. Путівку у фінальний турнір наша команда виборюватиме в групі зі Словенією, Угорщиною та Австрією.

    Головний тренер української команди Айнарс Багатскіс прокоментував прес-службі ФБУ результат жеребу.

    «Не скажу, що маю якісь екстраординарні емоції щодо жеребкування. Ми отримали хорошу групу, команди з якої можуть багато що, як і команди з решти семи груп. Зі свого досвіду я можу сказати, що не так важливо, з якого місця ми вийдемо на чемпіонат Європи, головне – виконати поставлене завдання і кваліфікуватися на цей форум, а уже там думати про місця.

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    У кваліфікації більш важливо, як ми це зробимо, як виглядатиме команда і в який баскетбол ми гратимемо.
    Цей турнір я називаю спринтом. Кожна гра має бути, як останньою, це не марафон, потрібно максимально сконцентровано та самовіддано відіграти усі матчі і ми вийдемо на чемпіонат Європи. Чому я так говорю? Можливо декому здається, що Угорщина та Австрія – це не найсильніший суперник, але повірте, у Європі усі вміють грати у баскетбол і виграти один-два матчі може будь-який опонент», - зазначив латвійський фахівець.

    Наразі збірна України на чолі  з Багатскісом проводить перші тренувальні збори.

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