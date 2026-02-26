Головна Спорт Новини
search button user button menu button

АЗ – «Ноа». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
АЗ – «Ноа». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
АЗ доведеться компенувати виїзну поразку
фото: ФК АЗ

Розповідаємо про один із найцікавіших поєдинків третього за рангом єврокубка

 

Сьогодні, 26 лютого 2026 року, на стадіоні АФАС нідерландський АЗ прийме єреванський «Ноа» в другому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч АЗ – «Ноа»

На 17:00 25 лютого 2026 року лідером симпатій залишається АЗ, переконані букмекери GGBET. На перемогу алкмарців закладено коефіцієнт 1,30. Тим часом імовірний успіх вірменського колективу оцінено балом 9,23. Навіть підсумкова нічия значно вірогідніша з кефом 5,68. Менший розрив між командами в питанні проходу в 1/8 фіналу. На путівку в наступний раунд для АЗ виставлено бал 1,37. Натомість на прогрес «Ноа» запропоновано коефіцієнт 3,03. А от коефіцієнт на тотал менше 0,5 склав 11,60.

Передматчевий стан команд

Після невдачі минулого тижня алкмарці піднялися настрій у чемпіонаті Нідерландів. АЗ вдома здолав роттердамську «Спарту» (3:1) з голами Мейнанса, Сміта та Перротта. Команда залишається п'ятою у турнірній таблиці Ередивізі. Тим часом «Ноа» до змагань на внутрішній арені ще не повернувся.

Не обійшлися суперники без кадрових втрат. У лавах нідерландського колективу під питанням участь оборонця Майкуми та нападника Весллі Пататі. Ще й центрбек Гус отримав зайвий «гірчичник» у Єревані. Натомість гості ризикують залишитися без оборонця Сентіні та хавбека Сангаре. Решта травмованих не виходила на поле вкрай давно.

Реклама. 21+

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Історія очних зустрічей

Перший поєдинок проти АЗ став для «Ноа» нідерландською прем'єрою. Досі вірменський клуб із представниками Ередивізі не перетинався. Дебют виявився вдалим. Гол Амбарцумяна на старті другої половини дозволив кавказцям оформити сенсацію. Для алкмарців, які мають значно більшу історію виступів на європейській арені, матч у Єревані теж став першим проти вірменських команд.

Де дивитися матч АЗ – «Ноа»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 10».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК АЗ (Алкмар) Ліга конференцій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ореста Дуцяк не потиснув руку футзалісту з країни-агресора
«Спортинг» поскаржився УЄФА, бо українські арбітри відмовилися тиснути руку росіянину
Вчора, 10:15
Кіліан Мбаппе не допоможе «Реалу» в прийдешніх поєдинках
«Реал» втратив головного бомбардира перед «Бенфікою» у Лізі чемпіонів
Вчора, 11:42
«Бики» перед одним із минулих поєдинків
Фанати іменитого клубу Італії висипали гній біля бази на знак протесту
Вчора, 13:24
Джанні Інфантіно став не на той бік
У «Шахтарі» знайшли для президента ФІФА кращу місію за повернення росіян
Вчора, 13:59
На Неймара в збірній Бразилії поки не розраховують
Анчелотті ухвалив рішення щодо виклику Неймара до збірної Бразилії
Вчора, 14:33
Хаві Ернандес ще не працював із національними командами
Легенда «Барселони» провів перемовини з учасницею чемпіонату світу 2026
Вчора, 15:41

Новини

АЗ – «Ноа». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
АЗ – «Ноа». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги
Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги
«Ноттінгем Форест» – «Фенербахче». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи
«Ноттінгем Форест» – «Фенербахче». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи
Кваліфікація жіночого Євробаскету: визначилося місце проведення гри Україна – Чорногорія
Кваліфікація жіночого Євробаскету: визначилося місце проведення гри Україна – Чорногорія
«Штутгарт» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи
«Штутгарт» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи
Гондурас відмовився грати товариський матч зі збірною Росії з футболу
Гондурас відмовився грати товариський матч зі збірною Росії з футболу

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну