АЗ – «Ноа». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій

Розповідаємо про один із найцікавіших поєдинків третього за рангом єврокубка

Сьогодні, 26 лютого 2026 року, на стадіоні АФАС нідерландський АЗ прийме єреванський «Ноа» в другому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч АЗ – «Ноа»

На 17:00 25 лютого 2026 року лідером симпатій залишається АЗ, переконані букмекери GGBET. На перемогу алкмарців закладено коефіцієнт 1,30. Тим часом імовірний успіх вірменського колективу оцінено балом 9,23. Навіть підсумкова нічия значно вірогідніша з кефом 5,68. Менший розрив між командами в питанні проходу в 1/8 фіналу. На путівку в наступний раунд для АЗ виставлено бал 1,37. Натомість на прогрес «Ноа» запропоновано коефіцієнт 3,03. А от коефіцієнт на тотал менше 0,5 склав 11,60.

Передматчевий стан команд

Після невдачі минулого тижня алкмарці піднялися настрій у чемпіонаті Нідерландів. АЗ вдома здолав роттердамську «Спарту» (3:1) з голами Мейнанса, Сміта та Перротта. Команда залишається п'ятою у турнірній таблиці Ередивізі. Тим часом «Ноа» до змагань на внутрішній арені ще не повернувся.

Не обійшлися суперники без кадрових втрат. У лавах нідерландського колективу під питанням участь оборонця Майкуми та нападника Весллі Пататі. Ще й центрбек Гус отримав зайвий «гірчичник» у Єревані. Натомість гості ризикують залишитися без оборонця Сентіні та хавбека Сангаре. Решта травмованих не виходила на поле вкрай давно.

Історія очних зустрічей

Перший поєдинок проти АЗ став для «Ноа» нідерландською прем'єрою. Досі вірменський клуб із представниками Ередивізі не перетинався. Дебют виявився вдалим. Гол Амбарцумяна на старті другої половини дозволив кавказцям оформити сенсацію. Для алкмарців, які мають значно більшу історію виступів на європейській арені, матч у Єревані теж став першим проти вірменських команд.

Де дивитися матч АЗ – «Ноа»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 10».