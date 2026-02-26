Головна Спорт Новини
Гондурас відмовився грати товариський матч зі збірною Росії з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Гондурас відмовився грати товариський матч зі збірною Росії з футболу
Росія пропустить цьогорічну Лігу націй

Російські клуби та збірні усунуті від міжнародних футбольних турнірів з 2022 року через агресію РФ проти України

Генеральний секретар Федерації футболу Гондурасу Хосе Мехія розповів, чому збірна його країни відмовилася грати товариський матч з Росією. Про це повідомляє «Главком».

«РФС запитали нас, чи ми цікавимося проведенням матчу зі збірною Росії в березні цього року в Санкт-Петербурзі. Офіційної пропозиції наша федерація не отримувала. Ми відповіли на цей інтерес відмовою. У нас уже узгоджені суперники та дати на березень із ФІФА. Щодо червня, то у нас на руках вже є пропозиції від інших суперників, але нічого ще не підписано», – сказав Мехія у розмові з російськими пропагандистами.

У рейтингу національних збірних ФІФА Гондурас посідає 65 місце, а Росія знаходиться на 36-й позиції.

Російські клуби та збірні усунуті від міжнародних футбольних турнірів з 2022 року через агресію Росії проти України. Через це, зокрема, російська збірна пропустила чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2024 року. Росія не візьме участь у чемпіонаті світу 2026 року.

Також Росія пропустить цьогорічну Лігу націй.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
