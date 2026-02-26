«Ноттінгем Форест» – «Фенербахче». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи

Розповідаємо про один із центральних поєдинків другого за рангом єврокубка

Сьогодні, 26 лютого 2026 року, на стадіоні «Сіті Граунд» англійський «Ноттінгем Форест» зустрінеться зі стамбульським «Фенербахче» в другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Ноттінгем Форест» – «Фенербахче»

«Лісники» на 14:30 26 лютого 2026 року залишаються головним претендентом на перемогу, вважають букмекери GGBET. Коефіцієнт на перемогу «Ноттінгема» склав 1,57. На потенційний успіх турецького гранда закладено бал 5,64. На підсумкову нічию виставлено кеф 4,58. На прохід «Форест» у 1/8 фіналу коефіцієнт не запропоновано. Кеф на путівку в наступний раунд для «Фенербахче» склав аж 23,32 пункта. Варіант тотал більше 4,0 оцінено балом 4,16.

Передматчевий стан команд

Після зустрічі в єврокубках ані «Ноттінгем», ані «Фенербахче» не перемогли на внутрішній арені. «Лісники» гідно билися проти «Ліверпуля», але зазнали мінімальної поразки. Натомість «жовті канарки» не втримали перемогу над «Касимпашею» (1:1), хоча забили на п'ятій доданій зусиллями Асенсіо. Турецький гранд не скористався нагодою наздогнати сусідів із «Галатасарая» нагорі турнірної таблиці.

Через дискваліфікацію «Фенербахче» не допоможуть оборонець Остерволде та хавбек Фред. Цілий «аншлаг» у турецького гранда в лазареті. Воротар Едерсон, оборонці Сьоюнджю та Шкріняр, нападник Таліска та інші могли би претендувати на провідні ролі. Натомість «Ноттінгем» сподіватиметься на повернення голкіпера Селса та оборонця Савони. А от оборонець Болі та форвард Вуд поза грою давно.

Історія очних зустрічей

Минулого тижня команди перетнулися вперше. Розгромна перемога «Ноттінгема» (3:0) підпсувала стамбульцям статистику проти англійських клубів. Раніше «Фенербахче» оформив перемоги над «Манчестер Юнайтед» (тричі), «Манчестер Сіті» та лондонським «Челсі». Однак, поразок колективам із Альбіону значно більше – цілих 13. «Форест» же до протистояння з «жовтими канарками» з представниками чемпіонату Туреччини не зустрічався.

Де дивитися матч «Ноттінгем Форест» – «Фенербахче»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 2».