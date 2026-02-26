Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги

У цьому сезоні за «Мен Селтікс» Шульга зіграв у 33 матчах, в середньому граючи 33.9 хвилин, набираючи 15.7 очка

Шульга відіграв 41 хвилину та став найрезультативнішим гравцем команди

Український захисник Макс Шульга відіграв черговий гарний поєдинок у G-лізі, щоправда, його «Мен Селтікс» програв «Лонг-Айленд Нетс» 109:116. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Шульга відіграв у матчі 41 хвилину, став найрезультативнішим гравцем команди з 24 очками (2/5 двоочкові, 5/9 триочкові, 5/7 штрафні), зробив 6 підбирань, 3 передачі, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 1 фолі.

У цьому сезоні за «Мен Селтікс» Шульга зіграв у 33 матчах, в середньому граючи 33.9 хвилин, набираючи 15.7 очка, 4.5 підбирання і 6.7 передачі.

У NCAA «Лафаєтт» переграв «Колгейт» 70:69. Українець Михайло Бедностін провів на майданчику 19 хвилин, набрав 4 очка (2/2 двоочкові), зробив 4 підбирання, 2 передачі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0