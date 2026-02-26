«Штутгарт» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи

Розповідаємо про один із найцікавіших поєдинків другого за рангом єврокубка

Сьогодні, 26 лютого 2026 року, на стадіоні MHPArena німецький «Штутгарт» прийме шотландський «Селтік» в другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Штутгарт» – «Селтік»

Лідером симпатій на 14:00 26 лютого 2026 року залишається «Штутгарт», вважають фахівці GGBET. На перемогу швабів закладено коефіцієнт 1,38. Тим часом імовірність звитяги «кельтів» оцінена балом 7,05. Трохи нижчий кеф 5,52 запропоновано на підсумкову нічию. На прохід «Штутгарта» в 1/8 фіналу коефіцієнт не виставлено. На турнірний же прогрес «Селтіка» подано бал 18,81. Кеф на тотал менше 1,5 склав солідні 5,5 пункта.

Передматчевий стан команд

Після дошкульної поразки на євроарені реабілітуватися у чемпіонаті Шотландії «Селтік» не зумів. На власному полі «кельти» поступилися «Гіберніану» (1:2). Гол Нюгрена й тут лише підсолодив гіркоту поразки кризового гранда. Тепер підопічні Мартіна О'Ніла знову відпустили «Гартс» і «Рейнджерс» у чемпіонських перегонах.

На переміг на внутрішній арені й «Штутгарт». Шваби влаштували голепад у Бундеслізі зі скромним «Гайденгаймом». На гол Фюріха суперник відповів двома. Коли ж реалізованим одинадцятиметровим «автозаводців» у гру повернув Міттельштадт, то «Гайденгайм» знову повів. І лише під завісу поєдинку нічию для претендента на медалі чемпіонату Німеччини вирвав Ундав.

Історія очних зустрічей

Минулотижневий поєдинок був не першим між командами. Вони перетиналися ще в 1/8 фіналу Кубка УЄФА 2002/03. Тоді суперники обмінялися домашніми перемогами, а далі пішов «Селтік». Шотландський гранд навіть дійшов до фіналу, де програв «Порту» Жозе Моурінью. Фіаско в Глазго (1:4) тепер зламало тренд домашніх звитяг. Отже, слід очікувати на реванш «кельтів».

Минулого четверга «Селтік» якийсь час грав на рівних зі «Штутгартом». Вирішальними же для команди О'Ніла стали індивідуальні помилки оборони на чолі з воротарем. Хтозна, можливо, доречним був би радикальний хід зі зміною ветерана Шмейхеля на лінії воріт після чотирьох пропущених у Глазго. Та стримати Ель-Ханнуса, Ундава та інших «автозаводців» непросто.

Де дивитися матч «Штутгарт» – «Селтік»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 2».