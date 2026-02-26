Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Штутгарт» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Штутгарт» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи
«Кельти» зазнали домашнього фіаско
Daily Record

Розповідаємо про один із найцікавіших поєдинків другого за рангом єврокубка

Сьогодні, 26 лютого 2026 року, на стадіоні MHPArena німецький «Штутгарт» прийме шотландський «Селтік» в другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Штутгарт» – «Селтік»

Лідером симпатій на 14:00 26 лютого 2026 року залишається «Штутгарт», вважають фахівці GGBET. На перемогу швабів закладено коефіцієнт 1,38. Тим часом імовірність звитяги «кельтів» оцінена балом 7,05. Трохи нижчий кеф 5,52 запропоновано на підсумкову нічию. На прохід «Штутгарта» в 1/8 фіналу коефіцієнт не виставлено. На турнірний же прогрес «Селтіка» подано бал 18,81. Кеф на тотал менше 1,5 склав солідні 5,5 пункта.

Передматчевий стан команд

Після дошкульної поразки на євроарені реабілітуватися у чемпіонаті Шотландії «Селтік» не зумів. На власному полі «кельти» поступилися «Гіберніану» (1:2). Гол Нюгрена й тут лише підсолодив гіркоту поразки кризового гранда. Тепер підопічні Мартіна О'Ніла знову відпустили «Гартс» і «Рейнджерс» у чемпіонських перегонах.

На переміг на внутрішній арені й «Штутгарт». Шваби влаштували голепад у Бундеслізі зі скромним «Гайденгаймом». На гол Фюріха суперник відповів двома. Коли ж реалізованим одинадцятиметровим «автозаводців» у гру повернув Міттельштадт, то «Гайденгайм» знову повів. І лише під завісу поєдинку нічию для претендента на медалі чемпіонату Німеччини вирвав Ундав.

Реклама. 21+

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Історія очних зустрічей

Минулотижневий поєдинок був не першим між командами. Вони перетиналися ще в 1/8 фіналу Кубка УЄФА 2002/03. Тоді суперники обмінялися домашніми перемогами, а далі пішов «Селтік». Шотландський гранд навіть дійшов до фіналу, де програв «Порту» Жозе Моурінью. Фіаско в Глазго (1:4) тепер зламало тренд домашніх звитяг. Отже, слід очікувати на реванш «кельтів».

Минулого четверга «Селтік» якийсь час грав на рівних зі «Штутгартом». Вирішальними же для команди О'Ніла стали індивідуальні помилки оборони на чолі з воротарем. Хтозна, можливо, доречним був би радикальний хід зі зміною ветерана Шмейхеля на лінії воріт після чотирьох пропущених у Глазго. Та стримати Ель-Ханнуса, Ундава та інших «автозаводців» непросто.

Де дивитися матч «Штутгарт» – «Селтік»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 2».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: ФК «Селтік» НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Гірники» готуються до 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій
10 лютого, 11:17
Ореста Дуцяк не потиснув руку футзалісту з країни-агресора
«Спортинг» поскаржився УЄФА, бо українські арбітри відмовилися тиснути руку росіянину
Вчора, 10:15
«Бики» перед одним із минулих поєдинків
Фанати іменитого клубу Італії висипали гній біля бази на знак протесту
Вчора, 13:24
На Неймара в збірній Бразилії поки не розраховують
Анчелотті ухвалив рішення щодо виклику Неймара до збірної Бразилії
Вчора, 14:33
Хаві Ернандес ще не працював із національними командами
Легенда «Барселони» провів перемовини з учасницею чемпіонату світу 2026
Вчора, 15:41
Ліонель Мессі повернув Кубок світу до Аргентини в 2022 році
Мессі зробив відверте зізнання щодо зміни громадянства
Вчора, 18:26

Новини

АЗ – «Ноа». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
АЗ – «Ноа». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги
Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги
«Ноттінгем Форест» – «Фенербахче». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи
«Ноттінгем Форест» – «Фенербахче». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи
Кваліфікація жіночого Євробаскету: визначилося місце проведення гри Україна – Чорногорія
Кваліфікація жіночого Євробаскету: визначилося місце проведення гри Україна – Чорногорія
«Штутгарт» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи
«Штутгарт» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи
Гондурас відмовився грати товариський матч зі збірною Росії з футболу
Гондурас відмовився грати товариський матч зі збірною Росії з футболу

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну