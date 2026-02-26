Кваліфікація жіночого Євробаскету: визначилося місце проведення гри Україна – Чорногорія

Після першого кваліфікаційного вікна збірна України знаходиться на другому місці в групі

Гра Україна – Чорногорія відбудеться 11 березня 2026 року о 19:00 за київським часом

11 березня 2026 року жіноча збірна України зіграє четвертий матч першого раунду кваліфікації Євробаскету-2027 проти збірної Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Після першого кваліфікаційного вікна збірна України знаходиться на другому місці в групі, маючи в активі дві перемоги в трьох іграх.

Відповідно до регламенту до наступного етапу вийдуть дві кращі команди нашого квартету, а також кращі збірні з тих, що посядуть треті місця в своїх групах.

Збірна України в разі перемоги над Чорногорією і перемоги лідера групи Болгарії над Азербайджаном уже 11 березня може достроково вийти до другого етапу відбору на Євробаскет-2027.

Свій номінально домашній матч проти Чорногорії збірна України зіграє в Ризі, Латвія на майданчику Олімпійського центру Рімі.

Відзначимо, що в рамках другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2027 збірна України також зіграє з Болгарією 14 березня у Пловдіві, Болгарія (початок матчу о 19:00) та з Азербайджаном 17 березня у Баку, Азербайджан (початок матчу о 17:00).

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0