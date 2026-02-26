Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кваліфікація жіночого Євробаскету: визначилося місце проведення гри Україна – Чорногорія

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Кваліфікація жіночого Євробаскету: визначилося місце проведення гри Україна – Чорногорія
Після першого кваліфікаційного вікна збірна України знаходиться на другому місці в групі

Гра Україна – Чорногорія відбудеться 11 березня 2026 року о 19:00 за київським часом

11 березня 2026 року жіноча збірна України зіграє четвертий матч першого раунду кваліфікації Євробаскету-2027 проти збірної Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Після першого кваліфікаційного вікна збірна України знаходиться на другому місці в групі, маючи в активі дві перемоги в трьох іграх.

Відповідно до регламенту до наступного етапу вийдуть дві кращі команди нашого квартету, а також кращі збірні з тих, що посядуть треті місця в своїх групах.

Збірна України в разі перемоги над Чорногорією і перемоги лідера групи Болгарії над Азербайджаном уже 11 березня може достроково вийти до другого етапу відбору на Євробаскет-2027.

Свій номінально домашній матч проти Чорногорії збірна України зіграє в Ризі, Латвія на майданчику Олімпійського центру Рімі.

Гра відбудеться 11 березня 2026 року о 19:00 за київським часом.

Відзначимо, що в рамках другого ігрового вікна кваліфікації Євробаскету-2027 збірна України також зіграє з Болгарією 14 березня у Пловдіві, Болгарія (початок матчу о 19:00) та з Азербайджаном 17 березня у Баку, Азербайджан (початок матчу о 17:00).

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У цьому сезоні за «Мен Селтікс» Шульга зіграв у 33 матчах, в середньому граючи 33.9 хвилин, набираючи 15.7 очка
Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги
Сьогодні, 15:21
До матчу проти Іспанії готуватимуться 14 гравців збірної України з баскетболу
Один з лідерів збірної України з баскетболу пропустить матчі проти Іспанії
24 лютого, 14:48
У чвертьфіналі команда Ковляра здолала «Ловчен» Цетинє 99:77
Ковляр набрав дев'ять очок в матчі Кубка Чорногорії з баскетболу
18 лютого, 11:47
Пустовий з «МораБанк Андоррою» програв «Валенсії»
Пустовий набрав дев'ять очок в грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
16 лютого, 16:24
Номінально домашню з Іспанією Україна зіграє в Ризі
Як придбати квитки на баскетбольний матч Україна – Іспанія: усі деталі
16 лютого, 13:51
Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи
Визначився склад збірної України з баскетболу на матчі проти Іспанії
10 лютого, 15:28
Грималюк за 28 хвилин набрала 15 очок, зробила 1 підбирання, 4 перехоплення
Грималюк набрала 15 очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
5 лютого, 14:38
Бобров: Іспанці можуть привезти будь-який ростер, але кожен гравець викладатиметься на 100%
Баскетболіст Бобров прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
4 лютого, 16:40
Чинним переможцем Кубка України є «Київ-Баскет»
Визначилося місце проведення Фіналу чотирьох жіночого Кубка України з баскетболу
3 лютого, 16:25

Новини

АЗ – «Ноа». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
АЗ – «Ноа». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги
Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги
«Ноттінгем Форест» – «Фенербахче». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи
«Ноттінгем Форест» – «Фенербахче». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи
Кваліфікація жіночого Євробаскету: визначилося місце проведення гри Україна – Чорногорія
Кваліфікація жіночого Євробаскету: визначилося місце проведення гри Україна – Чорногорія
«Штутгарт» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи
«Штутгарт» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи
Гондурас відмовився грати товариський матч зі збірною Росії з футболу
Гондурас відмовився грати товариський матч зі збірною Росії з футболу

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua