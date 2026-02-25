Головна Спорт Новини
«Реал» втратив головного бомбардира перед «Бенфікою» у Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Реал» втратив головного бомбардира перед «Бенфікою» у Лізі чемпіонів
Кіліан Мбаппе не допоможе «Реалу» в прийдешніх поєдинках
фото: Reuters

Забивний форвард зазнав ушкодження на тренуванні Королівського клубу

Нападник Кіліан Мбаппе потрапив у лазарет мадридського «Реала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Француз відчув дискомфорт у коліні під час заняття у вівторок. Із медичних міркувань тренувальну сесію він не завершив. Із обойми Мбаппе випав щонайменше на три поєдинки.

Форвард гарантовано пропустить матч-відповідь плей-офф Ліги чемпіонів проти лісабонської «Бенфіки». Також під питанням участь лідера атак «вершкових» у двох поєдинках Ла Ліги. Долати опір столичного «Гетафе» та «Сельти» з Віго команді Альваро Арбелоа, найімовірніше, доведеться без Мбаппе.

У нинішньому сезоні Мбаппе зіграв 33 матчі в усіх турнірах, у яких оформив 38 голів. Наразі він залишається найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії та Ліги чемпіонів.  Більше десяти м'ячів за «Реал» у цій кампанії забив лише Вінісіус Жуніор (12).

Напередодні Арбелоа відреагував на покарання вінгера «Бенфіки» Джанлуки Престіанні. Його звинуватили в расизмі щодо Вінісіуса. Сам футболіст відкинув такий підтекст словесних випадів на адресу бразильця.

Президент «Бенфіки» Руй Кошта підтримав аргентинця після рішення УЄФА. Функціонер переконаний, що футболіст «орлів» не робив расистських зауважень. Він запевнив Престіанні в повній довірі з боку керівництва клубу.

