Багаторазовий чемпіон Італії близький до переїзду за океан

Пауло Дібала грав на батьківщині ще на зорі кар'єри

Зірка Серії A стане вільним агентом влітку

Нападник італійської «Роми» Пауло Дібала впритул підійшов до переходу в аргентинський «Бока Хуніорс». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

Досвідчений аргентинець нібито вже підписав попередній контракт із грандом на батьківщині. «Генуезцям» Дібала дістанеться безкоштовно. Його договір із римськими «вовками» втратить чинність 1 липня.

Сам нападник раніше висловлював захват від можливості переходу в «Бока Хуніорс». Дібала також зацікавлений у відновленні зв'язки з хавбеком гранда Леандро Паредесом. Вони товаришують сім'ями.

У нинішньому сезоні Дібала провів 23 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав три м'ячі та чотири результативні передачі. Після призначення Джан П'єро Гасперіні керманичем «Роми» аргентинець втратив провідну роль в команді.

Чим відомий Пауло Дібала

Уродженець провінції Кордоба, вихованець місцевого «Інстітуто». На професіональному рівні дебютував у сезоні 2011/12 та після першого року виступів перебрався до Європи.

Спершу виступав за італійський «Палермо». Звідти влітку 2015-го перебрався в «Ювентус». Провів у Турині сім років і завоював п'ять Скудетто, чотири Кубки та два Суперкубки Італії, дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2016/17. У складі же «Роми» став фіналістом Ліги Європи 2022/23.

За збірну Аргентини дебютував у 2015 році. Тріумфував із національною командою на ЧС-2022.

«Бока Хуніорс» у сезоні-2026

Гранд в аргентинській Прімері провів 15 матчів. Підопічні Клаудіо Убеди набрали 27 очок і йдуть другими в турнірній таблиці групи A.

Також «генуезці» змагаються у Кубку Лібертадорес. На груповому етапі «Бока Хуніорс» зіграла три поєдинки, в яких здобула дві перемоги та зазнала поразки від бразильського «Крузейро» (0:1).

