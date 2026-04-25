Анчелотті та два володарі «Золотого м'яча» введені в Зал слави «Мілана»

Рікардо Кака досягнув висот у складі «россонері»
фото: Reuters

Гранд Серії A вшанував трьох знакових футболістів

Карло Анчелотті, Рууд Гулліт і Рікардо Кака поповнили Зал слави італійського «Мілана». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Россонері» заснували галерею героїв у 2024 році – до 125-річчя «Мілана». Першим до Залу слави потрапив легендарний капітан команди Франко Барезі. Згодом компанію йому склало тріо форвардів – Марко ван Бастен, Андрій Шевченко та Філіппо Індзагі.

Тепер настала черга зіркових півзахисників. Італієць Анчелотті виступав за «россонері» в 1987-1992 рр. і завоював на «Сан-Сіро» дев'ять трофеїв. Нідерландець Гулліт провів у «Мілані» на два роки більше та виграв 12 кубків. Нарешті бразилець Кака відіграв за міланців шість сезонів і взяв шість трофеїв.

Нідерландський та бразильський хавбеки в часи виступів за «россонері» також виграли «Золоті м'ячі». Урочиста церемонія відбудеться у неділю, 26 квітня, перед домашнім поєдинком «Мілана» проти туринського «Ювентуса». Анчелотті, Гулліт і Кака отримають спеціальні відзнаки.

До слова, зірка «Роми» Пауло Дібала несподівано запропонував свої послуги «Мілану». Аргентинець влітку стане вільним агентом. «Вовки» не пропонуватимуть п'ятиразовому чемпіону Італії новий контракт.

Нагадаємо, раніше «Мілан» визначився з цінником на головну зірку команди Рафаеля Леана. У його контракті передбачений пункт про можливість викупу за 175 млн євро. Проте, керівництво італійського гранда тепер нібито відпустить португальця за 80 млн.

