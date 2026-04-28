Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Мілан» підготував кругленьку суму на зірку «Лаціо»: половина дістанеться «Реалу»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Мілан» підготував кругленьку суму на зірку «Лаціо»: половина дістанеться «Реалу»
На Маріо Хілу спостерігається значний попит
фото: LaPresse

Цікавий перехід зібрався влаштувати гранд Серії A

Італійський «Мілан» націлився на оборонця римського «Лаціо» Маріо Хілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Ініціатором трансферу став спортивний директор «россонері» Іглі Таре. До вподоби профіль іспанця і головному тренеру «Мілана» Массіміліано Аллегрі. Зокрема, він вражений універсальністю Хіли.

За оборонцем полюють провідні клуби Італії – міланський «Інтер», «Наполі», туринський «Ювентус». «Россонері» готові запропонувати за Хілу 20-25 млн євро. Половина цієї суми піде мадридському «Реалу», який виховав іспанця.

Хіла в нинішньому сезоні зіграв 32 матчі в усіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Контракт піренейця з «орлами» чинний до літа 2027 року.

До слова, раніше двох володарів «Золотого м'яча» ввели в Зал слави «Мілана» разом із Карло Анчелотті. До галереї потрапили нідерландець Рууд Гулліт і бразильський експівзахисник Рікардо Кака. «Россонері» заснували Зал слави в 2024 році.

Нагадаємо, зірка «Роми» Пауло Дібала несподівано запропонував свої послуги «Мілану». Аргентинець влітку стане вільним агентом. «Вовки» не пропонуватимуть п'ятиразовому чемпіону Італії новий контракт.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Серія А ФК «Мілан» ФК Лаціо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новини

«Мілан» підготував кругленьку суму на зірку «Лаціо»: половина дістанеться «Реалу»
«Мілан» підготував кругленьку суму на зірку «Лаціо»: половина дістанеться «Реалу»
«Барселона» зібралася вдруге орендувати Рашфорда: відома позиція нападника
В Іспанії новий Рафаель. 19-річний Ходар уперше у кар'єрі потрапив до 1/4 фіналу Мастерса
Росіянка, яка робила фото з символом війни, візьме участь у юніорському Чемпіонаті світу з кьорлінгу
Чемпіон Італії визначився з кандидатами на випадок відставки тренера
«Ліверпуль» знайшов заміну провідному футболісту – ЗМІ

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua