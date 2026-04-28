«Мілан» підготував кругленьку суму на зірку «Лаціо»: половина дістанеться «Реалу»

Цікавий перехід зібрався влаштувати гранд Серії A

Італійський «Мілан» націлився на оборонця римського «Лаціо» Маріо Хілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Ініціатором трансферу став спортивний директор «россонері» Іглі Таре. До вподоби профіль іспанця і головному тренеру «Мілана» Массіміліано Аллегрі. Зокрема, він вражений універсальністю Хіли.

За оборонцем полюють провідні клуби Італії – міланський «Інтер», «Наполі», туринський «Ювентус». «Россонері» готові запропонувати за Хілу 20-25 млн євро. Половина цієї суми піде мадридському «Реалу», який виховав іспанця.

Хіла в нинішньому сезоні зіграв 32 матчі в усіх турнірах. Результативними діями він не відзначився. Контракт піренейця з «орлами» чинний до літа 2027 року.

До слова, раніше двох володарів «Золотого м'яча» ввели в Зал слави «Мілана» разом із Карло Анчелотті. До галереї потрапили нідерландець Рууд Гулліт і бразильський експівзахисник Рікардо Кака. «Россонері» заснували Зал слави в 2024 році.

Нагадаємо, зірка «Роми» Пауло Дібала несподівано запропонував свої послуги «Мілану». Аргентинець влітку стане вільним агентом. «Вовки» не пропонуватимуть п'ятиразовому чемпіону Італії новий контракт.