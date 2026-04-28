Чемпіон Італії визначився з кандидатами на випадок відставки тренера

Керівництво гранда не впевнене, що алленаторе залишиться на посаді

Італійський «Наполі» підібрав двох претендентів на місце головного тренера команди замість Антоніо Конте. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

Керманич «партенопейців» ухвалить рішення щодо свого майбутнього після завершення сезону. Якщо Конте подасть у відставку, то менеджмент «Наполі» прагне запросити іншого італійця. Пріоритетні кандидати – Мауріціо Саррі та Енцо Мареска.

Саррі вже працював із «партенопейцями» в 2015-2018 роках. Зараз він тренує римський «Лаціо». Контракт досвідченого фахівця з «орлами» розрахований до літа 2027 року, але тренер може попрощатися зі столичним клубом у міжсезоння.

Натомість Мареска залишається без роботи після сенсаційного звільнення з лондонського «Челсі». Його прізвище фігурує у переліку потенційних спадкоємців Хосепа Гвардіоли. Проте, останній наразі не озвучував наміри піти з англійського «Манчестер Сіті».

Антоніо Конте на чолі «Наполі»

Італієць очолив «партенопейців» перед минулим сезоном. У перший же рік алленаторе привів «Наполі» до Скудетто. У грудні торік неаполітанці також виграли Суперкубок Італії.

Контракт Конте з «Наполі» розрахований до літа 2027 року. Проте, після цієї кампанії він запланував зустріч із президентом клубом Ауреліо Де Лаурентісом, щоб узгодити контури подальшої співпраці або прощання.

«Наполі» в сезоні 2025/26

Команда Конте змагається у Серії A. За чотири тури до фінішу кампанії «партенопейці» посідають друге місце. В активі команди 69 очок.

«Наполі» зберіг лише математичні шанси на другий поспіль чемпіонський титул. Водночас підопічні Конте фактично гарантували собі вихід у Лігу чемпіонів. «Партенопейцям» достатньо набрати п'ять пунктів, щоб фінішувати щонайменше четвертими.

До слова, зірка «Роми» Пауло Дібала несподівано запропонував свої послуги «Мілану». Аргентинець влітку стане вільним агентом. «Вовки» не пропонуватимуть п'ятиразовому чемпіону Італії новий контракт.

Нагадаємо, раніше «Мілан» визначився з цінником на головну зірку команди Рафаеля Леана. У його контракті передбачений пункт про можливість викупу за 175 млн євро. Проте, керівництво італійського гранда тепер нібито відпустить португальця за 80 млн.