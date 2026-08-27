Багатскіс про матч проти Греції у відборі на Чемпіонат світу 2027: «Єдина мова, яку вони розуміють, – це мова фізичної сили»

Тренер чоловічої збірної з баскетболу розповів, чого очікувати від першого матчу другого вікна

Напередодні матчу проти Греції чоловіча національна збірна України з баскетболу у Ризі на Xiaomi Arena провела відкрите тренування. Після нього з пресою, серед якої був присутній і «Главком», поспілкувався очільник команди Айнарс Багатскіс.

Про підготовку до матчу

Команда зосередилася насамперед на тактичних акцентах, пов’язаних із конкретними гравцями суперника. У збірній Греції Айнарс Багатскіс відзначає дуже високий рівень виконавців. За його словами, у складі є три чемпіони Євроліги, а більшість інших баскетболістів мають досвід виступів на рівні Єврокубка.

Окремо він звернув увагу на стиль гри греків – агресивний, фізичний і водночас розумний. У цьому контексті позитивним досвідом стала попередня зустріч із Латвією: «Є багато зачіпок, штовханини, прихованих речей. Я радий, що ми мали матч проти Латвії, де був схожий стиль. Зараз ми просто розставляємо акценти. Є дві найважливіші речі, на які я звертаю увагу: втрати (їх має бути якомога менше) та контроль емоцій», – пояснив тренер збірної України.

Особливу роль він відводить досвіду Ніка Калатеса (розігруючий Греції) та Васіліса Спануліса (наставник Греції), які зараз відповідно керують грою команди на майданчику та з тренерської лави. «Якщо командою на майданчику керує Калатес, а з бічної лінії Спануліс, то вони знають, як грати. Ментально вони переможці. Єдина мова, яку вони розуміють, – це мова фізичної сили. Ми повинні грати жорстко, агресивно, брудно – усе в такому дусі. Вони розуміють тільки таку мову», – сказав він.

Іншим важливим фактором у цьому матчі має стати глибина складу. Він розраховує використовувати ротацію з 10-11 гравців, щоб команда могла підтримувати високий темп протягом матчу. «Бувають матчі, коли деякі гравці переграють свої хвилини, але більшість часу ми використовуємо ротацію, і це допомагає зберігати темп, що для нас надзвичайно важливо», – підсумував Айнарс Багатскіс.

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Про проблему зі штрафними

Окремою темою стала проблема фолів, про яку запитав «Главком». На Євробаскеті-2022 Греція пробила 30 штрафних у матчі проти України, а нещодавно латвійці у матчі проти нашої команди отримали 40 таких спроб. «Мене не хвилює, як вони кидатимуть штрафні. Там є три гравці, які кидають із відсотком нижче 50, і вони гратимуть по 20+ хвилин. Але, як я вже і казав, ми маємо контролювати емоції, тому що в минулій грі латиші пробили близько 10 штрафних тільки тому, що ми фолили без жодної причини й без жодної ідеї», – пояснив наставник.

«Коли вони йдуть у трисекундну зону і хочуть здобути два очки, тоді треба фолити. Нам не потрібно фолити посередині майданчика без жодної причини. Це найважливіше», – додав він.

Про стан української і грецької команд

Щодо фізичної готовності команди, тренер зазначив, що зараз українці перебувають у кращому стані, ніж на початку червня, коли лише розпочинали підготовку до матчів попереднього ігрового «вікна». «Ігрові кондиції завжди мають бути кращими, але у нас усе в порядку. Це нормально, адже деякі гравці закінчили сезон лише за кілька тижнів до того, а потім відпочивали все літо. Але всі команди будуть у однаковій ситуації», – сказав Айнарс Багатскіс.

Говорячи про відсутність Янніса Адетокумбо, який не приєднався до збірної Греції, наставник визнав, що його присутність суттєво змінює команду. «З ним це одна команда, без нього – зовсім інша. У цьому й полягає рівень НБА. Коли такі хлопці приїжджають і грають за національну команду, вони зазвичай роблять її кращою та підтягують гравців навколо себе. Це однозначно», – зазначив він.

Водночас тренер не вважає, що українські баскетболісти мають виходити на майданчик під тиском результату. На його думку, команда має достатньо досвіду, попри поєднання молодих та більш зрілих гравців. «У нас немає занадто вікових або надто досвідчених гравців, є й молоді хлопці. Але більшість наших гравців виступають на досить високому рівні. У житті існує лише один тиск – той, який ти сам на себе чиниш. Нам потрібно просто виходити, грати й отримувати задоволення. Не варто хвилюватися», – пояснив він.

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