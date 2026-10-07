Українські паракаратисти здобули 22 нагороди на Чемпіонаті світу

Українці повертаються з нагородами з Угорщини

Українці вибори вісім золотих нагород світової першості

Українські паракаратисти привезли 22 медалі з чемпіонату світу в Будапешті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську федерацію карате.

3 жовтня у Будапешті відбувся 8th Open Inclusive I-Karate Global World Championship. У змаганнях взяли участь близько 180 спортсменів із 13 країн.

Наша команда з 11 спортсменів здобула 22 нагороди.

Золоті медалісти: Владислав Лучко (Київ, Сьогун), Данило Зелінський (Житомир, Додзьо), Артем Суровцев та Анна Єрмакова (обидва – Суми, Вадо Кай).

Срібло здобули Карина Стегній, Анна Єрмакова, Артем Суровцев, Олександр Шевцов (всі – Суми, Вадо Кай), Максим Дикий (Київ, Сьогун) та Ілля Андрєєв (Житомир, Додзьо).

Бронзові нагороди – у Андрія Лагойди (Спарта-Калуш), Анни Єрмакової та Артема Суровцева.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшли до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможниці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.