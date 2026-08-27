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Відбір на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу: все, що треба знати про суперників України

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Відбір на Чемпіонат світу 2027 з баскетболу: все, що треба знати про суперників України
Україна спробує вибороти перші в історії перемоги проти Греції та Чорногорії
фото: FIBA

«Главком» розповідає про конкурентів України у боротьбі за мундіаль

Уже цього тижня баскетбол збірних знову повертається! Цього разу команди розпочнуть боротьбу на другому етапі європейської кваліфікації до Чемпіонату світу 2027, де визначаться учасники світової першості. Серед них є й Україна, яка успішно провела перший етап відбору та тепер спробує вдруге в історії вийти на Чемпіонат світу.

Саме тому в цій статті «Главком» детальніше розповідає, з ким гратимуть синьо-жовті у першому вікні другого етапу та чого варто очікувати від суперників нашої команди.

Система відбору на Чемпіонат світу 2027

Кваліфікація на Чемпіонат світу 2027 у Європі проходить у кілька етапів. Україна розпочала шлях із пре-кваліфікації та змогла вийти до другого, вирішального раунду.

Щоб потрапити на Чемпіонат світу, потрібно посісти 1-3 місце у своїй групі другого раунду. При цьому враховуються результати всіх матчів, зіграних на першому та другому етапах.

Турнірна таблиця перед стартом другого етапу 

Standings provided by Sofascore

На першому етапі Чорногорія здобула чотири перемоги при двох поразках. Вони двічі здолали Румунію (75:80 та 65:64), і по одному разу Грецію (65:67) та Португалію (68:72).

Натомість складніша ситуація у Греції, яка програла одразу три матчі: проти Чорногорії (65:67), Греції (73:66) і Румунії (56:61). Через це греки йдуть на передостанньому місці групи і більше помилятися фактично не можуть.

Тепер детальніше познайомимося з кожною з команд, з якими Україна зіграє під час першого ігрового вікна нового етапу. 

Греція

Греки намагатимуться брати своєю тактичною підготовкою
Греки намагатимуться брати своєю тактичною підготовкою
фото: FIBA

Позиція у світовому рейтингу: 13

Історія особистих зустрічей з Україною: 2 перемоги / 0 поразок (Євробаскет-2003 – 79:73, Євробаскет-2022 – 99:79)

Ростер: Костас Папаніколау, Нік Калатес, Джаннуліс Ларенцакіс, Танасіс Антетокунмпо, Дінос Мітоглу, Панайотіс Калайцакіс, Костас Адетокумпо, Васіліс Толіопулос, Тайлер Дорсі, Дімітріс Мораїтіс, Васіліс Харалампопулос, Насос Базінас, Омер Нетзіпоглу, Дімітріс Фліоніс, Антоніс Карагіаннідіс, Нікос Персідес

Греція – це команда, яка грає у дисциплінований баскетбол. Греки роблять ставку на дисципліну, рух м'яча та агресивний захист, який дозволяє їм отримувати очки після помилок опонента.

Однією з головних особливостей Греції є вміння змушувати суперника помилятися через тиск на м'яч. Команда в середньому робить 9,0 перехоплення за матч, а після втрат суперників набирає 17,8 очка. Це значить, що греки добре використовують ситуації, коли можна швидко покарати опонента за неточну передачу або невдале рішення. Водночас це не команда, яка постійно біжить уперед: у швидких атаках Греція набирає в середньому 10,3 очка за гру.

У позиційному нападі греки значно більше покладаються на командну взаємодію. Вони віддають майже 20 результативних передач за матч, тобто прагнуть рухати м'яч і знаходити вільного партнера, а не перетворювати кожну атаку на індивідуальну дію в ізоляції.

При цьому Греція не настільки залежна від гри під кільцем, як Україна. Греки набирали 25,7 очка у «фарбі», тоді як українці мають у середньому 33. Так само Україна суттєво переважає суперника за підбираннями. Тому підбирання мають стати одним з вирішальних аспектів майбутнього матчу, де Україна мала б отримувати перевагу.

Варто відзначити і глибину ростера Греції. За попередні матчі лава запасних принесла команді в середньому 31,3 очка за матч (тоді як резерв України – 26,3).

Але варто врахувати, що склад цього ростера у Греції дещо зміниться. Доїхав до збірної легіонер Тайлер Дорсі, який буде неабиякою загрозою з триочкової відстані. Також зіграє і Нік Калатес, який, хоч і має ненайкращі показники очок, але є доволі гарним асистентом і вміє знаходити для партнерів простір для атак.

Не можна не згадати і про сім'ю Адетокумпо. Її головна зірка, легендарний гравець НБА Янніс, був серйозно налаштованим приїхати до збірної. Але нова команда грека, Маямі Гіт, відмовилася відпускати його, через що найкращий гравець греків буде відсутнім. Однак двох його братів, Костаса і Танасіса все ж можна буде побачити у заявці на поєдинку з Україною.

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Чорногорія

Чорногорія пропонуватиме силовий балканський баскетбол
Чорногорія пропонуватиме силовий балканський баскетбол
фото: FIBA

Позиція у світовому рейтингу: 18

Історія особистих зустрічей з Україною: 3 перемоги / 0 поразок (товариський матч у 2017 – 62:75, відбір на Кубок світу 2019 – 90:84 та 74:76)

Ростер: Ігор Дробняк, Йогі Феррелл, Емір Хаджибегович, Даніло Іванович, Алекса Іліч, Джордже Йованович, Йован Кляліч, Зоран Ніколіч, Андрія Славкович, Федір Жугіч, Балса Живанович, Філіп Андушич, Мілан Сускавчевич, Боян Томашевич, Джордже Гуліч, Петра Попович, Зоран Вучеліч, Неманья Радович

Чорногорія грає у дещо іншому стилі, ніж Греція. Якщо греки більше покладаються на рух м'яча та командну взаємодію, то чорногорці роблять акцент на фізичній боротьбі, підбираннях і атаках із близької дистанції.

Найбільше впадає в очі різниця у боротьбі під щитами. Чорногорія забирає в середньому 42,2 підбирання за матч, а особливо важливо, що підбирань у нападі у них у середньому 13,8 за гру, що допомагає їм отримувати додаткові 13-14 володінь та знову атакувати після промахів.

Ця перевага безпосередньо впливає на стиль чорногорців. Вони набирають 31,7 очка з трисекундної зони, намагаючись значно частіше доставити м'яч ближче до кільця та використати свою фізичну перевагу. Для суперника це означає багато контактної боротьби й необхідність постійно контролювати власний щит.

Водночас у чорногорців набагато менше акценту на русі м'яча. Команда віддає лише 14,7 результативної передачі за матч. Невидатною є і статистика дальніх кидків, яких чорногорці реалізовують лише 23,2%. Тому залишати чорногорцям простір на периметрі, звісно, небажано, але їхня головна загроза все ж знаходиться ближче до кільця.

Якщо зупинятися на персоналіях, то найбільшою загрозою є Йогі Феррел. Натуралізований розігруючий є старим-добрим знайомим одного з лідерів нашої команди Олександра Ковляра. Саме Феррел є стартовим першим номером у Будучності, тому дуель українця та чорногорця стане однієї з найцікавіших сюжетних ліній цього матчу. Не варто забувати і за інших виконавців, які несуть небезпеку в атакувальному плані, як-от Зоран Ніколич, Федор Жугіч чи Неманья Ніколич.

Календар матчів України 

  • 28 серпня, 19:00. Рига. Україна – Греція
  • 31 серпня, 21:30. Подгориця. Чорногорія - Україна

Ілля Мандебура, «Главком»

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Теги: Нік Калатес Євробаскет баскетбол Греція Кубок світу чемпіонат світу

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