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Золота медаль за зґвалтування – Володимир Кличко роздав росіянам «олімпійські нагороди»

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Золота медаль за зґвалтування – Володимир Кличко роздав росіянам «олімпійські нагороди»
фото з відкритих джерел

Володмир Кличко звернувся до очільника МОК

Російських та білоруських спортсменів не можна допускати до міжнародних змагань вищого рівня. Про це заявив відомий український спортсмен Володимир Кличко у своєму  відеозверненні до президента Міжнародного Олімпійського Комітету Томаса Баха.

«Ви є представником всесвітніх цінностей толерантності та миру. Ви пропонуєте знову дозволити російським і білоруським спортсменам брати участь в Іграх у Парижі. Я вам кажу, що сьогодні росіяни – олімпійські чемпіони у злочинах проти мирного населення. У них золота медаль за депортацію дітей і зґвалтування жінок. Ви не можете помістити свою олімпійську емблему на ці злочини, бо станете співучасником цієї огидної війни», – сказав Володимир Кличко.

На його думку, допуск спортсменів країни-агресора на змагання означатиме зраду олімпійському духу. «Не робіть цього, інакше ви зрадите олімпійський дух. Країна, яка порушує основні принципи міжнародного права, не може бути легітимована міжнародним спортивним органом… Не робіть цієї монументальної помилки. Світ спостерігає за вами. Історія вас розсудить. Успіхів у прийнятті рішення",  – наголосив відомий спортсмен.

Як повідомлялося раніше, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі.

На це рішення відреагували і в Україні. Володимир Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут. «Сьогодні ми починаємо марафон чесності, який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких намагань витягнути у світовий спорт представників держави-терориста... Не буває нейтральності, коли триває така війна. І ми знаємо, як часто тиранії пробують використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров’ю», – заявив президент України.

Національний олімпійський комітет України заявив: українські спортсмени можуть не поїхати на Олімпіаду у Парижі 2024 року, якщо у ній візьмуть участь представники Білорусі та Росії.

Спортсмени з кількох країн вже заявили про намір бойкотувати змагання, якщо в них прийматимуть участь росіяни. Приміром, про таке рішення вже оголосили шведські лижниці.

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Теги: Олімпіада МОК Володимир Кличко допінг

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