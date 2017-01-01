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    Баранка: Долю «Олімпіка» буде вирішено до Різдва

    Голова комітету етики та чесної гри заявив, що справа донецького клубу вже відправлена в КДК ФФУ
    Долю справи «Олімпіка», молодіжна команда якого підозрюється у «дивних» матчах буде вирішено до Різдва. Про це заявив Голова комітету етики та чесної гри Франческо Баранка. «Ця справа зараз у Контрольно-дисциплінарному комітеті ФФУ. Я думаю, її долю буде вирішено до Різдва. Так, ця команда була помічена у
    • 24 Листопада, 16:28
    • Розсилка
    Франческо Баранка
    Франческо Баранка

    Голова комітету етики та чесної гри заявив, що справа донецького клубу вже відправлена в КДК ФФУ

    Долю справи «Олімпіка», молодіжна команда якого підозрюється у «дивних» матчах буде вирішено до Різдва.

    Про це заявив Голова комітету етики та чесної гри Франческо Баранка.

    «Ця справа зараз у Контрольно-дисциплінарному комітеті ФФУ. Я думаю, її долю буде вирішено до Різдва. Так, ця команда була помічена у «дивних» матчах ще кілька років тому, але ми відкрили цю справу лише влітку», - зауважив він.

    «Що сталося в минулому, це не моя відповідальність. Чим більше років минає, тим складніше стає щось довести. Україна почала боротися з матчами дуже пізно», – цитує Франческо Баранку Рейтинг Букмекерів.

    Раніше, Баранка заявив, що три справи щодо договірних матчів вже направлені в КДК.

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