Баранка: Долю «Олімпіка» буде вирішено до Різдва

Голова комітету етики та чесної гри заявив, що справа донецького клубу вже відправлена в КДК ФФУ

Долю справи «Олімпіка», молодіжна команда якого підозрюється у «дивних» матчах буде вирішено до Різдва. Про це заявив Голова комітету етики та чесної гри Франческо Баранка. «Ця справа зараз у Контрольно-дисциплінарному комітеті ФФУ. Я думаю, її долю буде вирішено до Різдва. Так, ця команда була помічена у



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Франческо Баранка

Голова комітету етики та чесної гри заявив, що справа донецького клубу вже відправлена в КДК ФФУ

Долю справи «Олімпіка», молодіжна команда якого підозрюється у «дивних» матчах буде вирішено до Різдва.

Про це заявив Голова комітету етики та чесної гри Франческо Баранка.

«Ця справа зараз у Контрольно-дисциплінарному комітеті ФФУ. Я думаю, її долю буде вирішено до Різдва. Так, ця команда була помічена у «дивних» матчах ще кілька років тому, але ми відкрили цю справу лише влітку», - зауважив він.

«Що сталося в минулому, це не моя відповідальність. Чим більше років минає, тим складніше стає щось довести. Україна почала боротися з матчами дуже пізно», – цитує Франческо Баранку Рейтинг Букмекерів.

Раніше, Баранка заявив, що три справи щодо договірних матчів вже направлені в КДК.