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    Баранка: «Коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати в футбол»

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    Баранка: «Коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати в футбол»
    Xsport

    Італійський голова Комітету етики та чесної гри ФФУ поділився думками про наш футбол

    «Можу сказати, що рівень футболістів за час, коли я почав дивитися український футбол, взагалі не виріс. Я розмовляв з Фабріціо Раванеллі (колишній тренер київського «Арсеналу», - прим. ред.), і він також згоден: тактика на хорошому рівні, є талановиті гравці: Ярмоленко, Зінченко, Марлос. Однак рівень не зростає.

    Не забувайте, коли був Радянський союз, Україна була базою, і коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати в футбол. Але корупція робить рівень футболу в Україні смішним. Я знаю багатьох гравців, які гарно грали, але наробили багато помилок, тому що хотіли мати гроші від ставок», – розповів Баранка в інтерв'ю XSPORT.

    https://football24.ua/ukrayina_tag50819/
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    – розповів Баранка в інтерв'ю XSPORT.
    https://football24.ua/ukrayina_tag50819/
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