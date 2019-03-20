Баранка: «Коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати в футбол»



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Xsport

Італійський голова Комітету етики та чесної гри ФФУ поділився думками про наш футбол

«Можу сказати, що рівень футболістів за час, коли я почав дивитися український футбол, взагалі не виріс. Я розмовляв з Фабріціо Раванеллі (колишній тренер київського «Арсеналу», - прим. ред.), і він також згоден: тактика на хорошому рівні, є талановиті гравці: Ярмоленко, Зінченко, Марлос. Однак рівень не зростає.

Не забувайте, коли був Радянський союз, Україна була базою, і коли Україна отримала незалежність, Росія припинила нормально грати в футбол. Але корупція робить рівень футболу в Україні смішним. Я знаю багатьох гравців, які гарно грали, але наробили багато помилок, тому що хотіли мати гроші від ставок», – розповів Баранка в інтерв'ю XSPORT.

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