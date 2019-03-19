Лобановський увійшов до топ-10 найкращих тренерів клубів за версією France Football
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Фото REUTERS
Колишній наставник «Динамо» займає почесне місце в історії футболу
Колишній головний тренер «Аякса» і «Барселони» Рінус Міхелс визнаний кращим тренером в історії клубного футболу за версією France Football.
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У трійку також увійшли екс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон і колишній тренер «Мілана» Арріго Саккі.
На 6-му місці Валерій Лобановський.
З чинних фахівців в топ-10 увійшли лише двоє - Пеп Гвардіола ( «Манчестер Сіті») і Карло Анчелотті («Наполі»).
1. Рінус Міхелс (Голландія)
2. Алекс Фергюсон (Шотландія)
3. Арріго Саккі (Італія)
4. Йохан Кройфф (Голландія)
5. Пеп Гвардіола (Іспанія)
6. Валерій Лобановський (Україна, СРСР)
7. Еленіо Еррера (Аргентина, Франція)
8. Карло Анчелотті (Італія)
9. Ернст Хаппель (Австрія)
10. Білл Шенклі (Шотландія)