Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Барселона» – «Атлетіко». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Гансі Флік і Дієго Сімеоне цьогоріч протистоять один одному вкрай часто
фото: Getty Images

Іспанські гранди зійдуться в поєдинку головного єврокубка

Сьогодні, 8 квітня 2026 року, іспанська «Барселона» на стадіоні «Камп Ноу» прийме мадридський «Атлетіко» в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Барселона» – «Атлетіко»

Шанси каталонців на 12:45 8 квітня виглядають привабливішими, впевнені букмекери GGBET. На перемогу «блаугранас» закладено коефіцієнт 1,54. Натомість імовірність звитяги «матрацників» оцінена балом 5,33. На нічию у перші 90 хвилин запропоновано кеф 5,18. Схожа ситуація з путівкою у півфінал. На прохід «Барси» виставлено коефіцієнт 1,38. На місце в наступному раунді для «Атлетіко» закладено бал 3,18. Тим часом на тотал менше 2,0 запропоновано кеф 5,93.

Передматчевий стан команд

Обидва гранди підійшли до поєдинку з кадровими втратами. «Блаугранас» не допоможуть оборонець Крістенсен, хавбеки Берналь і де Йонг, нападник Рафінья. Лише щойно відновилося після травм тріо «матрацників» – воротар Облак, оборонець Пубіль, півзахисник Мендоса. Залишаються у лазареті «Атлетіко» півзахисники Барріос і Кардосо. Якщо вся п'ятірка не допоможе мадридцям, то їхні проблеми виглядають серйознішими.

Генеральну репетицію матчу команди провели в суботу. На стадіоні «Метрополітано» в Мадриді вони перетнулися в рамках чемпіонату Іспанії. «Матрацники» відкрили рахунок зусиллями форварда Сімеоне. Проте, «Барса» відігралася ще до перерви – забив нападник Решфорд. А під завісу поєдинку перемогу для каталонців вирвав досвідчений бомбардир Левандовскі. Вплив цього результату може стати вирішальним.

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи іспанських грандів утретє перетнулися в Лізі чемпіонів. У сезоні 2013/14 вони зустрілися у чвертьфіналі. Після мирової у Барселоні (1:1) «матрацники» оформили мінімальну перемогу вдома (1:0). Наступне побачення команд сталося у кампанії 2015/16 на тій же стадії. Цього разу «Барса» зуміла взяти гору вдома (2:1). Та мадридці взяли реванш у домашньому поєдинку (2:0) та пройшли далі.

На внутрішній арені цього сезону гранди зіграли чотири поєдинки. У чемпіонаті Іспанії підопічні Гансі Фліка здобули дві перемоги над «Атлетіко» (3:1, 2:1). Натомість в Кубку Іспанії суперники обмінялися розгромними перемогами. Домашня звитяга мадридців була впевненішою (4:0), тож у фінал турніру пройшла команда Дієго Сімеоне. З чинних гравців найкращим бомбардиром протистояння залишається нападник «матрацників» Грізманн, який грав і за Барсу (шість м'ячів).

Де дивитися матч «Барселона» – «Атлетіко»

Наживо протистояння покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція поєдинку має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».

Теги: Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона ФК Атлетіко (Мадрид)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ян Облак пропустив чотири поєдинки «матрацників»
«Атлетіко» повернув тріо футболістів із лазарету перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
Вчора, 11:28
Жуль Кунде досі не грав у чемпіонаті Англії
«Челсі» накинув оком на зірку «Барселони» – ЗМІ
6 квiтня, 16:54
Фермін Лопес підкорив президента клубу знанням каталанської
Президент «Барселони» пояснив деталі «мовного питання» в команді
2 квiтня, 16:17
Маркус Рашфорд зміг реанімувати кар'єру на Піренеях
«Барселона» не активувала опцію викупу зірки «Манчестер Юнайтед»
1 квiтня, 17:30
Провідний аравійський клуб узяв Дані Ольмо «на олівець»
Хавбек «Барселони» потрапив на радар Саудівської Аравії – ЗМІ
1 квiтня, 14:00
Едерсон близький до переїзду в столицю Іспанії
«Атлетіко» узгодив контракт із зіркою чемпіонату Італії – інсайдер
2 квiтня, 18:44
Антуан Грізманн продовжить кар'єру за океаном
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
24 березня, 17:19
Андреас Шельдеруп зацікавив іспанський гранд
«Барселона» накинула оком на одноклубника Трубіна та Судакова
1 квiтня, 12:44
Жуль Кунде незабаром повернеться на поле
Два оборонці «Барселони» повернулися в обойму після травм
30 березня, 18:21

Новини

Ф'юрі розповів, чому продовжує боксувати
Ф'юрі розповів, чому продовжує боксувати
«Барселона» – «Атлетіко». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Барселона» – «Атлетіко». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Лідер «Баварії» піднявся у десятку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів усіх часів
Лідер «Баварії» піднявся у десятку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів усіх часів
Визначився склад збірної України на Чемпіонат Європи з дзюдо
Визначився склад збірної України на Чемпіонат Європи з дзюдо
Вундеркінд «Арсенала» встановив рекорд Ліги чемпіонів
Вундеркінд «Арсенала» встановив рекорд Ліги чемпіонів
Міжнародний союз ковзанярів прокоментував участь нейтральних росіян у пропагандистському заході
Міжнародний союз ковзанярів прокоментував участь нейтральних росіян у пропагандистському заході

Новини

Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
6 квiтня, 09:53

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну