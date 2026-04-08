«Барселона» – «Атлетіко». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Іспанські гранди зійдуться в поєдинку головного єврокубка

Сьогодні, 8 квітня 2026 року, іспанська «Барселона» на стадіоні «Камп Ноу» прийме мадридський «Атлетіко» в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Барселона» – «Атлетіко»

Шанси каталонців на 12:45 8 квітня виглядають привабливішими, впевнені букмекери GGBET. На перемогу «блаугранас» закладено коефіцієнт 1,54. Натомість імовірність звитяги «матрацників» оцінена балом 5,33. На нічию у перші 90 хвилин запропоновано кеф 5,18. Схожа ситуація з путівкою у півфінал. На прохід «Барси» виставлено коефіцієнт 1,38. На місце в наступному раунді для «Атлетіко» закладено бал 3,18. Тим часом на тотал менше 2,0 запропоновано кеф 5,93.

Передматчевий стан команд

Обидва гранди підійшли до поєдинку з кадровими втратами. «Блаугранас» не допоможуть оборонець Крістенсен, хавбеки Берналь і де Йонг, нападник Рафінья. Лише щойно відновилося після травм тріо «матрацників» – воротар Облак, оборонець Пубіль, півзахисник Мендоса. Залишаються у лазареті «Атлетіко» півзахисники Барріос і Кардосо. Якщо вся п'ятірка не допоможе мадридцям, то їхні проблеми виглядають серйознішими.

Генеральну репетицію матчу команди провели в суботу. На стадіоні «Метрополітано» в Мадриді вони перетнулися в рамках чемпіонату Іспанії. «Матрацники» відкрили рахунок зусиллями форварда Сімеоне. Проте, «Барса» відігралася ще до перерви – забив нападник Решфорд. А під завісу поєдинку перемогу для каталонців вирвав досвідчений бомбардир Левандовскі. Вплив цього результату може стати вирішальним.

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи іспанських грандів утретє перетнулися в Лізі чемпіонів. У сезоні 2013/14 вони зустрілися у чвертьфіналі. Після мирової у Барселоні (1:1) «матрацники» оформили мінімальну перемогу вдома (1:0). Наступне побачення команд сталося у кампанії 2015/16 на тій же стадії. Цього разу «Барса» зуміла взяти гору вдома (2:1). Та мадридці взяли реванш у домашньому поєдинку (2:0) та пройшли далі.

На внутрішній арені цього сезону гранди зіграли чотири поєдинки. У чемпіонаті Іспанії підопічні Гансі Фліка здобули дві перемоги над «Атлетіко» (3:1, 2:1). Натомість в Кубку Іспанії суперники обмінялися розгромними перемогами. Домашня звитяга мадридців була впевненішою (4:0), тож у фінал турніру пройшла команда Дієго Сімеоне. З чинних гравців найкращим бомбардиром протистояння залишається нападник «матрацників» Грізманн, який грав і за Барсу (шість м'ячів).

Де дивитися матч «Барселона» – «Атлетіко»

Наживо протистояння покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція поєдинку має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».