«Атлетіко» повернув тріо футболістів із лазарету перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів

Тренерський штаб «матрацників» отримав хороші кадрові новини

Троє основних виконавців мадридського «Атлетіко» відновилися після травм напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Керманич «матрацників» Дієго Сімеоне знову може розраховувати на воротаря Яна Облака, оборонця Марка Пубіля та півзахисника Родріго Мендосу. Голкіпер і центрбек травмувалися у середині березня. Натомість хавбек не грав із початку минулого місяця.

Повернення основних виконавців стало вельми доречним. У середу, 8 квітня, «Атлетіко» гостюватиме в Барселоні. Там відбудеться перший чвертьфінальний поєдинок головного єврокубка. Матч-відповідь – 14 квітня в столиці Іспанії.

У нинішньому сезоні Облак зіграв 37 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 47 м'ячів. Натомість Пубіль провів 25 матчів загалом (один асист). Тим часом Мендоса записав до свого активу 26 поєдинків (два голи, одна результативна передача).

«Атлетіко» на внутрішній арені в сезоні 2025/26

За вісім турів до кінця кампанії команда Сімеоне йде четвертою у турнірній таблиці Ла Ліги. Мадридці набрали 57 очок і зберігають лише теоретичні шанси на титул. До кінця сезону «Атлетіко» змагатиметься з «Вільярреалом» за третю позицію.

На «матрацників» також чекатиме фінал Кубка Іспанії. 18 квітня мадридці зустрінуться з «Реал Сосьєдадом» із Сан-Себастьяна. Матч відбудеться в Севільї.

«Атлетіко» на європейській арені в сезоні 2025/26

Підопічні Сімеоне розпочали виступи в основному раунді турніру. Там вони оформили чотири перемоги, одну нічию та три поразки. Набраних 13 очок вистачило для виходу в попередній раунд плейоф.

Там «Атлетіко» розібрався з бельгійським «Брюгге» (3:3, 4:1). Натомість в 1/8 фіналу «матрацники» здолали спротив лондонського «Тоттнема» (5:2, 2:3). У разі перемоги над «Барсою» у півфіналі мадридці протистоятимуть переможцю пари лісабонського «Спортінга» та «Арсенала» з Лондона.

Найкращим бомбардиром команди в турнірі залишається Хуліан Альварес. Аргентинський нападник забив вісім м'ячів.

До слова, нападник іспанської «Жирони» Владислав Ванат зазнав травми лівої ноги. Українець не зміг дограти поєдинок чергового туру чемпіонату Іспанії. «Червоно-білі» без бомбардира зуміли мінімально переграти «Вільярреал».

Нагадаємо, керманич «Жирони» Мічел потрапив на радар амстердамського «Аякса». Ініціатива запрошенняіспанця належить новому спортивному директору нідерландського гранда Йорді Кройфу. Профіль тренера відповідає ігровій філософії гранда.