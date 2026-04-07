Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Атлетіко» повернув тріо футболістів із лазарету перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів

glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ян Облак пропустив чотири поєдинки «матрацників»
фото: EFE

Тренерський штаб «матрацників» отримав хороші кадрові новини

Троє основних виконавців мадридського «Атлетіко» відновилися після травм напередодні першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти іспанської «Барселони». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Керманич «матрацників» Дієго Сімеоне знову може розраховувати на воротаря Яна Облака, оборонця Марка Пубіля та півзахисника Родріго Мендосу. Голкіпер і центрбек травмувалися у середині березня. Натомість хавбек не грав із початку минулого місяця.

Повернення основних виконавців стало вельми доречним. У середу, 8 квітня, «Атлетіко» гостюватиме в Барселоні. Там відбудеться перший чвертьфінальний поєдинок головного єврокубка. Матч-відповідь – 14 квітня в столиці Іспанії.

У нинішньому сезоні Облак зіграв 37 поєдинків у всіх турнірах, у яких пропустив 47 м'ячів. Натомість Пубіль провів 25 матчів загалом (один асист). Тим часом Мендоса записав до свого активу 26 поєдинків (два голи, одна результативна передача).

«Атлетіко» на внутрішній арені в сезоні 2025/26

За вісім турів до кінця кампанії команда Сімеоне йде четвертою у турнірній таблиці Ла Ліги. Мадридці набрали 57 очок і зберігають лише теоретичні шанси на титул. До кінця сезону «Атлетіко» змагатиметься з «Вільярреалом» за третю позицію.

На «матрацників» також чекатиме фінал Кубка Іспанії. 18 квітня мадридці зустрінуться з «Реал Сосьєдадом» із Сан-Себастьяна. Матч відбудеться в Севільї.

«Атлетіко» на європейській арені в сезоні 2025/26

Підопічні Сімеоне розпочали виступи в основному раунді турніру. Там вони оформили чотири перемоги, одну нічию та три поразки. Набраних 13 очок вистачило для виходу в попередній раунд плейоф.

Там «Атлетіко» розібрався з бельгійським «Брюгге» (3:3, 4:1). Натомість в 1/8 фіналу «матрацники» здолали спротив лондонського «Тоттнема» (5:2, 2:3). У разі перемоги над «Барсою» у півфіналі мадридці протистоятимуть переможцю пари лісабонського «Спортінга» та «Арсенала» з Лондона.

Найкращим бомбардиром команди в турнірі залишається Хуліан Альварес. Аргентинський нападник забив вісім м'ячів.

До слова, нападник іспанської «Жирони» Владислав Ванат зазнав травми лівої ноги. Українець не зміг дограти поєдинок чергового туру чемпіонату Іспанії. «Червоно-білі» без бомбардира зуміли мінімально переграти «Вільярреал».

Нагадаємо, керманич «Жирони» Мічел потрапив на радар амстердамського «Аякса». Ініціатива запрошенняіспанця належить новому спортивному директору нідерландського гранда Йорді Кройфу. Профіль тренера відповідає ігровій філософії гранда. 

Читайте також:

Теги: ФК Атлетіко (Мадрид) Ян Облак Ліга чемпіонів НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гаррі Кейн вчасно відновився після травми
Бомбардир «Баварії» відновив тренування перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
Вчора, 14:57
Перспективи подальшої роботи Альваро Арбелоа примарні
«Реал» визначив єдину умову збереження Арбелоа в ролі тренера – ЗМІ
Вчора, 14:29
Едерсон близький до переїзду в столицю Іспанії
«Атлетіко» узгодив контракт із зіркою чемпіонату Італії – інсайдер
2 квiтня, 18:44
Мануель Ноєр незабаром повернеться на поле
Капітан «Баварії» оговтався від травми перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
29 березня, 18:49
Антуан Грізманн продовжить кар'єру за океаном
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
24 березня, 17:19
Фермін Лопес підкорив президента клубу знанням каталанської
Президент «Барселони» пояснив деталі «мовного питання» в команді
2 квiтня, 16:17

Новини

«Спортінг» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Спортінг» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Кулєша оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
Кулєша оформила дабл-дабл у грі чемпіонату Австрії з баскетболу
«Атлетіко» повернув тріо футболістів із лазарету перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
«Атлетіко» повернув тріо футболістів із лазарету перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів
Російська плавчиня потрапила у ДТП на самокаті у Франції – тепер пропустить кубок РФ
Російська плавчиня потрапила у ДТП на самокаті у Франції – тепер пропустить кубок РФ
«Реал» – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
«Реал» – «Баварія». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Зотов набрав 14 очок у чемпіонаті Австрії з баскетболу
Зотов набрав 14 очок у чемпіонаті Австрії з баскетболу

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua