На війні з Росією загинув срібний призер Паралімпіади-2000 Ігор Боднар

Ігор Боднар був майстром спорту міжнародного класу та срібним призером Паралімпіади-2000

Ігор Боднар загинув 6 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Сумщині

На війні проти Росії загинув захисник України та титулований легкоатлет Ігор Боднар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію легкої атлетики Тернопільської області.

Ігор Боднар загинув 6 червня 2026 року під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Він був майстром спорту міжнародного класу та срібним призером Паралімпіади-2000 у Сіднеї з легкої атлетики в бігу на 1500 м.

Як повідомлялося, 8 червня 2026 року пішов з життя ведучий та коментатор Champion Radio Олександр Тингаєв.

Останні дні життя Олександр провів у реанімації: лікарі боролися за його життя після нещасного випадку, який трапився минулого тижня. Під час риболовлі ведучий зачепив вудкою високовольтний кабель, внаслідок чого зазнав удару струмом.

Олександру Тингаєву було 46 років. У команді Champion Radio він працював з першого дня його мовлення.

Нагадаємо, український флорболіст Юрій Орлов загинув внаслідок обстрілу Києва російськими військами.

«Українська федерація флорболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та всій флорбольній спільноті у зв’язку з трагічною загибеллю Юрія Орлова – гравця клубу КФК (1996–2026). З глибоким сумом ми сприйняли звістку про смерть Юрія внаслідок обстрілу російських військ», – йдеться у дописі Української федерації флорболу.