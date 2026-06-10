ЄС може запровадити санкції проти керівника російського спорту Дегтярьова – ЗМІ

Дегтярьов називав перемоги спортсменів з РФ на Паралімпіаді-2026 маяком для російських окупантів

ЄС може запровадити санкції щодо міністра спорту РФ та президента Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайла Дегтярьова, а також колишнього глави ОКР Станіслава Позднякова в рамках нового 21-го пакету. Як інформує «Главком», про це повідомляє портал EUobserver з посиланням на проєкт документа, який опинився в його розпорядженні.

Також санкції можуть запровадити проти президента Федерації спортивної боротьби Росії Михайла Маміашвілі.

Нагадаємо, міністр спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов назвав перемоги російських спортсменів на Паралімпіаді-2026 маяком для російських окупантів.

«Мінспорт спільно з Паралімпійським комітетом Росії активно розвиває напрямок залучення учасників СВО (так російська пропаганда називає війну Росії проти України – «Главком») в адаптивний спорт.

Паралімпійський комітет веде системну реабілітацію з соціальної адаптації ветеранів, включаючи майстер-класи, спортивні змагання з їх участю.

І я бачу, що це хороша справа, яка допомагає дітям. вони, звичайно, окрім такого загальнонаціонального свята, служать маяком якраз для ветеранів спецоперації, бо хлопці бачили, що навіть з обмеженнями по здоров'ю можна себе знайти, можна досягти результатів та продовжувати славити Росію», – сказав Дегтярьов.

Збірна Росії посіла третє місце у медальному заліку Паралімпійських ігор в Італії.