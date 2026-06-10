Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ЄС може запровадити санкції проти керівника російського спорту Дегтярьова – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
ЄС може запровадити санкції проти керівника російського спорту Дегтярьова – ЗМІ
Михайло Дегтярьов відомий своєю підтримкою війни проти України

Дегтярьов називав перемоги спортсменів з РФ на Паралімпіаді-2026 маяком для російських окупантів

ЄС може запровадити санкції щодо міністра спорту РФ та президента Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайла Дегтярьова, а також колишнього глави ОКР Станіслава Позднякова в рамках нового 21-го пакету. Як інформує «Главком», про це повідомляє портал EUobserver з посиланням на проєкт документа, який опинився в його розпорядженні.

Також санкції можуть запровадити проти президента Федерації спортивної боротьби Росії Михайла Маміашвілі.

Нагадаємо, міністр спорту РФ та голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов назвав перемоги російських спортсменів на Паралімпіаді-2026 маяком для російських окупантів.

«Мінспорт спільно з Паралімпійським комітетом Росії активно розвиває напрямок залучення учасників СВО (так російська пропаганда називає війну Росії проти України – «Главком») в адаптивний спорт.

Паралімпійський комітет веде системну реабілітацію з соціальної адаптації ветеранів, включаючи майстер-класи, спортивні змагання з їх участю.

І я бачу, що це хороша справа, яка допомагає дітям. вони, звичайно, окрім такого загальнонаціонального свята, служать маяком якраз для ветеранів спецоперації, бо хлопці бачили, що навіть з обмеженнями по здоров'ю можна себе знайти, можна досягти результатів та продовжувати славити Росію», – сказав Дегтярьов.

Збірна Росії посіла третє місце у медальному заліку Паралімпійських ігор в Італії. 

Теги: санкції спорт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після початку великої війни Пугач виїхала до Грузії і повністю припинила спілкування з батьком
Дочка довіреної особи Путіна отримала шість років колонії за участь в антивоєнному мітингу
2 червня, 19:46
Уражено радіолокаційну станцію окупантів
Генштаб підтвердив ураження військового аеродрому в РФ ракетами Storm Shadow
28 травня, 10:38
Росія продовжує тиснути на Покровському, Костянтинівському та Слов’янському напрямках.
Названо головні загрози для України найближчими днями
20 травня, 16:49
Китай допоміг Росії з підготовкою операторів безпілотників
Пекін таємно відкрив військові бази для російських військових
19 травня, 17:06
Пєсков знову заявив про переговори
Відновлення мирних переговорів. Кремль зробив заяву
18 травня, 18:36
Сили оборони не лише стримують навалу та знищують диверсійні групи, а й проводять успішні контратаки
Українські військові повертають втрачені позиції на півдні – Сили оборони
18 травня, 14:21
Москальковій Держдума вже знайшла заміну
Тетяна Москалькова залишила пост уповноваженого з прав людини у РФ: хто прийшов на її місце
14 травня, 15:39
Санкції Шредінгера: що СБУ не побачила у справі Іванющенка
Санкції Шредінгера: що СБУ не побачила у справі Іванющенка
13 травня, 18:46
Сибіга: Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого припинення вогню в аеропорту
Politico: Україна пропонує РФ угоду про відмову від ударів по аеропортах
11 травня, 23:29

Новини

ЄС може запровадити санкції проти керівника російського спорту Дегтярьова – ЗМІ
ЄС може запровадити санкції проти керівника російського спорту Дегтярьова – ЗМІ
Стали відомі потенційні суперники жіночої збірної України з тенісу в Кубку Біллі Джин Кінг
Стали відомі потенційні суперники жіночої збірної України з тенісу в Кубку Біллі Джин Кінг
На війні з Росією загинув срібний призер Паралімпіади-2000 Ігор Боднар
На війні з Росією загинув срібний призер Паралімпіади-2000 Ігор Боднар
Титулований український покерист Новак співпрацює з росіянином, який підтримує війну
Титулований український покерист Новак співпрацює з росіянином, який підтримує війну
Караваєв змінив «Динамо» на «Шахтар»
Караваєв змінив «Динамо» на «Шахтар»
Україна – Японія: де дивитися поєдинок Ліги націй з волейболу
Україна – Японія: де дивитися поєдинок Ліги націй з волейболу

Новини

США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Сьогодні, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua