Норвезький нападник забив дев’ять м’ячів в одному матчі чемпіонату світу-2019 (відео)



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Ерлінґ Голанн відзначився у воротах збірної Гондурасу дев'ять разів FIFA.com

Ерлінґ Голанн встановив рекорд, який важко побити

На чемпіонаті світу з футболу серед команд U20 підходить до завершення груповий турнір. Вчора заключні поєдинки провели представники квартету С. Один з таких матчів увійшов до історії.

Збірна Норвегії з рахунком 12:0 обіграла національну команду Гондурасу. 18-річний норвезький форвард австрійського «Зальцбурґа» Ерлінґ Голанн відзначився дев’ятьма забитими м'ячами.

Протягом кар'єри Голлан виступав за норвезькі клуби «Брюне» і «Мьольде». Взимку 2019-го року Ерлінґ перейшов у «Зальцбурґ» за € 5 мільйонів. Всього за австрійців він провів 5 матчів і забив один м'яч.

Зауважимо, що Голанн звик забивати багато з дитячих років. Він виділявся габаритами з дитинства і одного разу забив сім м'ячів в юнацькому матчі, а вже в дорослому чемпіонаті Норвегії торік забив чотири м'ячі в найважливішому в плані розподілу медальних місць матчі з «Бранном». На «покер» у Голанна пішло 16 хвилин (з 4-ї по 20-ту) і п'ять ударів. Тільки останній з чотирьох м'ячів він забив з пенальті.

Зауважимо, що перемога радше не дозволить Норвегії вийти з групи. Норвезька команда посіла третє місце, набравши три очки в трьох матчах і пропустивши вперед Уругвай (9 очок) і Нову Зеландію (6 очок). Гондурас посів останнє місце з нулем очок і різницею забитих і пропущених м'ячів 0-19.

Нагадаємо, що збірна України виграла свою групу серед 20-річних виграла групу D на чемпіонаті світу серед гравців, не старших 20-ти років.