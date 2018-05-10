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    «Барселона» подарувала українській шахістці Музичук іменну футболку (фото)

    • Сьогодні, 12:25
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    Анна Музичук. Фото: Getty Images
    Анна Музичук. Фото: Getty Images

    28-річній українці вручили іменну футболку «Барселони»

    Українська шахістка Анна Музичук побувала на матчі 34-го туру іспанської Прімери «Барселона» - «Вільярреал» (5:1) і отримала подарунок від каталонського клубу.

    28-річній українці вручили іменну футболку «Барселони» з номером 8, під яким до недавнього часу виступав Андрес Іньєста.

    Зазначимо, в березні цього року Анна Музичук зустрілася з Кріштіану Роналду і обмінялася з ним футболками, а також подарувала «Реалу» шахівницю зі своїм підписом.

    Нагадаємо, що Анна Музичук займає третє місце у жіночому рейтингу FIDE.

    Джерело: sport.ua

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