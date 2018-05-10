«Барселона» подарувала українській шахістці Музичук іменну футболку (фото)

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Анна Музичук. Фото: Getty Images

28-річній українці вручили іменну футболку «Барселони»

Українська шахістка Анна Музичук побувала на матчі 34-го туру іспанської Прімери «Барселона» - «Вільярреал» (5:1) і отримала подарунок від каталонського клубу.

28-річній українці вручили іменну футболку «Барселони» з номером 8, під яким до недавнього часу виступав Андрес Іньєста.

Зазначимо, в березні цього року Анна Музичук зустрілася з Кріштіану Роналду і обмінялася з ним футболками, а також подарувала «Реалу» шахівницю зі своїм підписом.

Нагадаємо, що Анна Музичук займає третє місце у жіночому рейтингу FIDE.

Джерело: sport.ua