«Барселона» Пустового програла в Суперкубку Іспанії



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Баскетбольний «Реал» переміг у Суперкубку Іспанії Фейсбук

Український центровий не виходив на майданчик

«Барселона» центрового збірної України з баскетболу Артема Пустового програла Реалу в фіналі Суперкубка Іспанії – 79:89.

Наш баскетболіст, як і в півфіналі проти «Валенсії», був у заявці на поєдинок, але на майданчик так і не вийшов.

«Реал» у півфіналі розгромив «Фуенлабраду» нашого форварда В’ячеслава Боброва (116:61).

Для мадридців це вже шостий національний Суперкубок. Теперішня перемога – друга поспіль.