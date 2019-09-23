«Барселона» Пустового програла в Суперкубку Іспанії
Баскетбольний «Реал» переміг у Суперкубку Іспанії
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Український центровий не виходив на майданчик
«Барселона» центрового збірної України з баскетболу Артема Пустового програла Реалу в фіналі Суперкубка Іспанії – 79:89.
Наш баскетболіст, як і в півфіналі проти «Валенсії», був у заявці на поєдинок, але на майданчик так і не вийшов.
«Реал» у півфіналі розгромив «Фуенлабраду» нашого форварда В’ячеслава Боброва (116:61).
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Для мадридців це вже шостий національний Суперкубок. Теперішня перемога – друга поспіль.