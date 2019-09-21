«Дніпро» переміг у Суперкубку України з баскетболу



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«Дніпро» виборов перший трофей нового баскетбольного сезону ФБУ

Запасу в 15 очок після першого матчу дніпрянам вистачило для загальної перемоги

Команда Дениса Журавльова виграла першу нагороду баскетбольного сезону-2019/20. У рідних стінах дніпряни поступилися «Хіміку» з різницею у три бали (82:85), проте виїзна перемога з перевагою у 15 дозволила саме господарям завоювати перший в сезоні титул.

«Дніпро» – «Хімік» – 82:85 (17:16, 23:21, 24:22, 18:26 )

«Хімік»: Салліван (10), Горобченко (15), Югба (6), Войналович (3), Рябчук (14), Ковальов (13), Марченко (8), Вільямс (16), Козак, Рахімшаіков.

«Дніпро»: Санон (5), Корнієнко (15), Дугат (14), Глєбов (18), Фесенко (6), Тимофеєнко (10), Чумаков (10), Шундель (0), Закурдаєв (4), Сизов (0)

Дніпро першими відкрили рахунок у матчі: форвард Дмитро Глєбов спочатку заробив та реалізував ендван, а після цього додав ще два бали у наступній атаці.

«Хімік» перші бали з гри набрав зусиллями легіонера Югба лише на четвертій хвилині матчу. Ще через хвилину команди відправилися на 60-секундну перерву, а статистика засвідчувала зовсім невтішну кількість влучних кидків з гри для гостей – 1/12 саме стільки закинув «Хімік» за стартові хвилини зустрічі.

Проте, южненці оформили ривок 6:0 в кінці періоду і змогли підібратися до Дніпра на відстань лише одного балу.

У другому періоді команди продовжили грати практично рівно, не відпускаючи одне одну у відрив. У «Дніпра» добре працював Глєбов, який заробив 9 балів за першу половину, а в «Хіміка» найкращим був Вільямс – на рахунку американця 9 балів. Завершилась ж перша половина за рахунку 47:40 на користь господарів паркету.

Третя десятихвилинка розпочалася з активностей від Глєбова, який забив з середньої, та від Вільямса, який також забив два, але ще й з фолом.

Після цього дніпрянам вдалося збільшити перевагу до 9 балів, але в останньому періоді команда Віталія Степановського все ж зуміла зібратися, скоротити відставання та навіть на останніх хвилинах вийти вперед у рахунку. За 2 хвилини до завершення гри юженці повели +5 та, здавалося, спіймали кураж, але все той же невтомний Дмитро Глєбов влучив дальній і виконав перехоплення в наступній атаці, чим запал гостей дещо знизив.

У підсумку «Хімік» переміг, але завдяки різниці першої гри, де Дніпро переміг +15 – саме дніпряни стали володарами Суперкубку України з баскетболу.