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    «Дніпро» переміг у Суперкубку України з баскетболу

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    &laquo;Дніпро&raquo; виборов перший трофей нового баскетбольного сезону - «Дніпро» переміг у Суперкубку України з баскетболу
    «Дніпро» виборов перший трофей нового баскетбольного сезону
    ФБУ

    Запасу в 15 очок після першого матчу дніпрянам вистачило для загальної перемоги

    Команда Дениса Журавльова виграла першу нагороду баскетбольного сезону-2019/20. У рідних стінах дніпряни поступилися «Хіміку» з різницею у три бали (82:85), проте виїзна перемога з перевагою у 15 дозволила саме господарям завоювати перший в сезоні титул.

    «Дніпро» – «Хімік» – 82:85 (17:16, 23:21, 24:22, 18:26  )

    «Хімік»: Салліван (10), Горобченко (15), Югба (6), Войналович (3), Рябчук (14), Ковальов (13), Марченко (8), Вільямс (16), Козак, Рахімшаіков.

    «Дніпро»: Санон (5), Корнієнко (15), Дугат (14), Глєбов (18), Фесенко (6), Тимофеєнко (10), Чумаков (10), Шундель (0), Закурдаєв (4), Сизов (0)   

    Дніпро першими відкрили рахунок у матчі: форвард Дмитро Глєбов спочатку заробив та реалізував ендван, а після цього додав ще два бали у наступній атаці. 

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    «Хімік» перші бали з гри набрав зусиллями легіонера Югба лише на четвертій хвилині матчу. Ще через хвилину команди відправилися на 60-секундну перерву, а статистика засвідчувала зовсім невтішну кількість влучних кидків з гри для гостей – 1/12 саме стільки закинув «Хімік» за стартові хвилини зустрічі. 

    Проте, южненці оформили ривок 6:0 в кінці періоду і змогли підібратися до Дніпра на відстань лише одного балу. 

    У другому періоді команди продовжили грати практично рівно, не відпускаючи одне одну у відрив. У «Дніпра» добре працював Глєбов, який заробив 9 балів за першу половину, а в «Хіміка» найкращим був Вільямс – на рахунку американця  9 балів. Завершилась ж перша половина за рахунку 47:40 на користь господарів паркету. 

    Третя десятихвилинка розпочалася з активностей від Глєбова, який забив з середньої, та від Вільямса, який також забив два, але ще й з фолом.  

    Після цього дніпрянам вдалося збільшити перевагу до 9 балів, але в останньому періоді команда Віталія Степановського все ж зуміла зібратися, скоротити відставання та навіть на останніх хвилинах вийти вперед у рахунку. За 2 хвилини до завершення гри юженці повели +5 та, здавалося, спіймали кураж, але все той же невтомний Дмитро Глєбов влучив дальній і виконав перехоплення в наступній атаці, чим запал гостей дещо знизив. 

    У підсумку «Хімік» переміг, але завдяки різниці першої гри, де Дніпро переміг +15 – саме дніпряни стали володарами Суперкубку України з баскетболу. 

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