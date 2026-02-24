Головна Спорт Новини
Суперзірка чемпіонату Іспанії розгляне переїзд у МЛС

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Суперзірка чемпіонату Іспанії розгляне переїзд у МЛС
Антуан Грізманн отримав шанс перебратися до сонячної Флориди
Колишній одноклубник Ліонеля Мессі готовий стати його конкурентом

Лідер мадридського «Атлетіко» Антуан Грізманн веде перемовини про перехід в американський «Орландо Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Трансфером француза займається генменеджер і спортивний директор «левів» Рікардо Морейра. Переговорний процес перейшов на просунуту стадію. Функціонер уже кілька разів літав до Іспанії.

На заваді переходу стоять різні бачення термінів трансферу. «Орландо Сіті» прагне підписати Грізманна до закриття трансферного вікна в МЛС 26 березня. Тоді «левам» не доведеться обмежувати розмір зарплати нападника.

Натомість чемпіон світу-2018 готовий змінити клубну прописку лише влітку. Окрім того, контракт Грізманна з «матрацниками» чинний до кінця сезону 2026/27. Перемовини з «Атлетіко» щодо переходу колектив МЛС ще не розпочинав.

Чим відомий Антуан Грізманн

Уродженець містечка Макон, виховувався в академії іспанського «Реал Сосьєдада». Дебютував у складі басків у кампанії 2009/10, коли сан-себастьянці змагалися в Сегунді.

Відіграв за «Сосьєдад» кілька років і перебрався до «Атлетіко» в 2014-му. Виступав за мадридців із того часу з двома сезонами перерви на виступи в іспанській «Барселоні». У колекції трофеїв француза Кубок і Суперкубок Іспанії, Ліга Європи, Суперкубок УЄФА. Зі збірною Франції тріумфував на ЧС-2018.

Двічі фінішував третім у перегонах за «Золотим м'ячем». Абсолютний універсал середньої лінії та атаки. У різні роки та в різних командах грав на флангах, центрфорварда, відтягнутого нападника, атакувального та навіть центрального хавбеків.

Що відомо про «Орландо Сіті»

Клуб заснований у Флориді в 2010 році, змагається в Східній конференції МЛС із 2015-го. Прізвисько – «леви».

Найвищим досягненням команди залишається півфінал плей-офф у сезоні-2024. Також «Орландо Сіті» завоював Відкритий кубок США в 2022 році. Найвідоміші футболісти в історії команди – бразилець Кака та португалець Нані.

До слова, воротар «Реала» Тібо Куртуа став співвласником клубу французької Ліги 2. Бельгійський кіпер придбав частку акцій «Ле-Мана». У переліку інвесторів «криваво-золотих» також опинилися автогонщики Феліпе Масса та Кевін Магнуссен, а також тенісист Новак Джоковіч.

Нещодавно «Реал» підтвердив примирення з УЄФА. Королівський клуб змирився з невдачею проєкту Суперліги та повернувся до європейської «родини» клубів. Незабаром сторони владнають юридичні суперечки.

