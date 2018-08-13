«Барселона» вирвала перемогу у «Севільї» у матчі за Суперкубок Іспанії (відео)
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Вирішальний гол забив Усман Дембеле
У матчі за Суперкубок Іспанії на стадіоні «Стад де Танжер» у Марокко «Барселона» обіграла «Севілью».
«Севілья» відкрила рахунок уже у дебюті зустрічі, але наприкінці першого тайму Піке зрівняв рахунок.
А вирішальний гол відбувся на 78-й хвилині, коли відзначився Дембеле.
«Севілья» могла зрівняти рахунок, проте Бен-Єддер не реалізував пенальті на останній хвилині основного часу.
Суперкубок Іспанії з футболу
«Севілья» – «Барселона» – 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – Сарабія (9), 1:1 – Піке (42), 1:2 – Дембеле (78)
«Севілья»: Вацлік, К'єр, Гомес, Меркадо (Бен-Єддер, 85), Ескудеро, Банега, Меса, Сарабія (Алейш Відаль, 71), Навас, Васкес, Муріель (Андре Сілва, 60).
«Барселона»: тер Штеген, Піке, Нелсон Семеду, Альба, Лангле, Бускетс, Рафінья (Ракитич, 46), Артур (Коутіньйо, 53), Дембеле (Відаль, 86), Мессі, Суарес.
Попередження: Бускетс (16), Васкес (24), Меса (69), тер Штеген (90), Лангле (90), Алейш Відаль (90).