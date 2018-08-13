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    «Барселона» вирвала перемогу у «Севільї» у матчі за Суперкубок Іспанії (відео)

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    Фото twitter.com/fcbarcelona - «Барселона» вирвала перемогу у «Севільї» у матчі за Суперкубок Іспанії (відео)
    Фото twitter.com/fcbarcelona

    Вирішальний гол забив Усман Дембеле

    У матчі за Суперкубок Іспанії на стадіоні «Стад де Танжер» у Марокко «Барселона» обіграла «Севілью».

    «Севілья» відкрила рахунок уже у дебюті зустрічі, але наприкінці першого тайму Піке зрівняв рахунок.

    А вирішальний гол відбувся на 78-й хвилині, коли відзначився Дембеле.

    «Севілья» могла зрівняти рахунок, проте Бен-Єддер не реалізував пенальті на останній хвилині основного часу.

    Суперкубок Іспанії з футболу

    «Севілья» – «Барселона» – 1:2 (1:1)

    Голи: 1:0 – Сарабія (9), 1:1 – Піке (42), 1:2 – Дембеле (78)

    «Севілья»: Вацлік, К'єр, Гомес, Меркадо (Бен-Єддер, 85), Ескудеро, Банега, Меса, Сарабія (Алейш Відаль, 71), Навас, Васкес, Муріель (Андре Сілва, 60).

    «Барселона»: тер Штеген, Піке, Нелсон Семеду, Альба, Лангле, Бускетс, Рафінья (Ракитич, 46), Артур (Коутіньйо, 53), Дембеле (Відаль, 86), Мессі, Суарес.

    Попередження: Бускетс (16), Васкес (24), Меса (69), тер Штеген (90), Лангле (90), Алейш Відаль (90).

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