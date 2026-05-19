«Зеніт» відсвяткував перемогу у чемпіонаті Росії під пісню гурту, який підтримує Україну

ABBA відома своєю підтримкою України
фото: Reuters
«Зеніт» відзначав чемпіонство під пісню легендарного гурту ABBA «The Winner Takes It All»

Санкт-петербурзький «Зеніт» в офіційному телеграм-каналі опублікував скандальне відео, присвячене святкуванню чемпіонства команди у першості Росії з футболу у сезоні 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Саундтреком до відео росіянами було обрано пісню легендарного гурту ABBA «The Winner Takes It All».

Варто зазначити, що ABBA відома своєю підтримкою України.

Зокрема, один із засновників легендарного гурту, Б'єрн Ульвеус неодноразово висловлювався на підтримку українців.

Він навіть записував відеозвернення, у якому сказав українською: «Ми з тобою, Україно». Ульвеус також зазначав, що Україна воює за європейську демократію.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

