Легенда українського хокею Годинюк розповів, де збірній шукати посилення на Чемпіонат світу 2027

У наступному сезоні «синьо-жовті» гратимуть в елітному дивізіоні світового хокею

Колишній український хокеїст, а нині віцепрезидент ФХУ та скаут клубу НХЛ «Вегас Голден Найтс» Олександр Годинюк розповів у ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» про те, де національній команді шукати резерв на майбутній Чемпіонат світу 2027 року в елітному дивізіоні.

Що сказав Годинюк

«Дивіться, фактично усі гравці, хто міг посилити збірну з європейських клубів, усі грали на цьому чемпіонаті. Тому резерв слід шукати за океаном. Там грають українці, яких не зуміли залучити з кількох причин. Насамперед, тренерам бракувало часу і контрольних матчів, щоб перевірити їх. Дехто ще був залучений до матчів своїх клубів.

У 2027 році ситуація вже буде інша. За строками Чемпіонат світу в елітному дивізіоні проводять пізніше (середина і кінець травня – «Главком»), тому наші тренери матимуть можливість зібрати більшість українців, які грають в США і Канаді. На той час матчі в заокеанських лігах вже закінчуватимуться.

Також сподіваюсь, що «синьо-жовті» використають міжнародні паузи для збірних для проведення зборів і спарингів. Скажімо, вже у серпні цього року можна провести збір і перевірити багатьох гравців, які грають за океаном і чиї чемпіонати ще не почалися. Вони потенційно здатні посилити національну команду, якщо не на наступний то за рік або за два. Звісно, сподіваюсь, що не зупиняться у розвитку і наші досвідчені збірники з Європи, і молодь, яка там розвивається.

Хто з українців, які грають в нижчих лігах США і Канади, здатні посилити збірну через рік? Це нападники Микита Іващенко, Ігнат Пазій, Михайло Сімчук, Гаврило Сімчук, Ілля Шибінський, захисники Артур Чолач, Іван Кородюк, Микита Коневич. Сподіваюсь, строки проведення наступного Чемпіонату світу дозволять тренерському штабу перевірити і зібрати усіх найсильніших», – розповів Годинюк.

Нагадаємо, вперше з 2007 року збірна України з хокею змогла повернутися до найвищого дивізіону.

Для повернення до еліти світового хокею Україні потрібно було, щоб збірна Литви не програла в основний час команді Польщі, яка була нашим конкурентом.

У підсумку, гра між Литвою та Польщею закінчилася з рахунком 1:1 в основний час. Після цього Польща втратила шанси на підвищення у класі. В овертаймі перемогу здобула Литва – 2:1.

У заключній для себе грі у дивізіоні ІА Чемпіонату світу 2026 збірна України з хокею здобула перемогу над Японією і посіла підсумкове друге місце.