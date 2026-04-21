Чемпіон Європи-2020 узгодив умови контракту з «Барселоною» – ЗМІ

Лідеру Ла Ліги залишилося знайти кошти на трансфер зірки

Іспанська «Барселона» вмовила на перехід оборонця міланського «Інтера» Алессандро Бастоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Італієць готовий підписати з «блаугранас» контракт до літа 2031 року. Також універсальний виконавець погодився зменшити зарплату заради переходу в «Барсу». Іспанський гранд – єдина команда, заради якої Бастоні готовий покинути «Інтер».

Оборонець нібито ініціюватиме зустріч із керівництвом «нерадзуррі». На ній він проситиме менеджмент міланців про трансфер. «Інтер» вимагатиме за Бастоні 70-80 млн євро. Натомість «Барселона» готова витратити не більше 60 млн.

У нинішньому сезоні Бастоні провів 37 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та шість результативних передач. Контракт італійця з «Інтером» розрахований до літа 2028 року.

Нагадаємо, раніше «Барселона» оновила віковий рекорд клубу в плейоф Ліги чемпіонів. Гансі Флік випустив наймолодший склад у клубній історії в плейоф турніру. Середній вік основи «блаугранас» у поєдинку проти столичного колективу склав 24 роки 347 днів.

До слова, нападник «Барселони» Ламін Ямаль побив рекорд принципового суперника в Лізі чемпіонів. Він перевершив досягнення форварда мадридського «Реала» Кіліана Мбаппе за голами в Лізі чемпіонів до 19-річчя. Іспанець оформив 11 таких м'ячів.