Агент зірки «Барселони» прилетів до Італії на перемовини з двома грандами – ЗМІ

glavcom.ua
Роберт Левандовскі залишається популярною фігурою на ринку
фото: Reuters

На форварда виник чималий попит у Серії A

Нападник іспанської «Барселони» Роберт Левандовскі розглядатиме варіанти з переїздом в італійський чемпіонат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Gazzetta dello Sport.

На Апенніни прибув агент поляка. Він зустрінеться з представниками туринського «Ювентуса». Також інтерес до бомбардира виявив «Мілан». Можливість переходу сторони визначать в прийдешні кілька днів.

«Юве» прагне оновити атакувальну лінію у міжсезоння. Левандовскі виглядає ідеальним варіантом підсилення. Найімовірніше, влітку він стане вільним агентом і безкоштовно покине «Барсу».

У нинішньому сезоні Левандовскі зіграв 40 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 17 голів. Форвард проводить четверту кампанію у складі «Барси». На цей момент він завоював із «блаугранас» два титули Ла Ліги, а також Кубок і три Суперкубки Іспанії.

Кар'єрні досягнення Роберта Левандовскі

Раніше ветеран виступав на батьківщині та в чемпіонаті Німеччини. З познанським «Лехом» він став чемпіоном Польщі, завоював Кубок і Суперкубок Польщі. Був найкращим бомбардиром Екстракляси в сезоні 2009/10.

Двічі став чемпіоном Німеччини з дортмундською «Боруссією» та ще вісім разів – із мюнхенською «Баварією». З обома колективами брав Кубок (чотири рази) і Суперкубок Німеччини (шість разів). У складі «ротен» тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв Суперкубок УЄФА та переміг на Клубному чемпіонаті світу.

Сім разів став найкращим бомбардиром німецької Бундесліги та одного разу – Ла Ліги. Двічі виграв «Золотий бутс» і був визнаний найкращим футболістом світу в 2020 році, коли не вручали «Золотий м'яч».

Лінія атаки «Ювентуса» в сезоні 2025/26

На старті кампанії в обоймі «б'янконері» було четверо центрфорвардів. Утім, поляк Аркадіуш Мілік і сербський нападник Душан Влаховіч пропустили левову частку поєдинків через травми.

Зазвичай бельгійський нападник Лоїс Опенда конкурує за місце в основі з канадцем Джонатаном Девідом. Останній зіграв 41 матч загалом, у яких забив сім м'ячів. В активі же бельгійця 36 поєдинків, у яких він оформив лише два голи. Головний бомбардир «Юве» – вінгер Кенан Їлдиз (11 м'ячів).

До слова, нещодавно «Ювентус» продовжив контракт із керманичем команди Лучано Спаллетті. Нова угода головного тренера з «Юве» розрахована до літа 2028 року. Зарплата фахівця складе орієнтовно 6 млн євро за сезон.

Нагадаємо, раніше «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.

Агент зірки «Барселони» прилетів до Італії на перемовини з двома грандами – ЗМІ
Роналду з Феліксом і Мане влаштували розгром у чвертьфіналі Другої Ліги чемпіонів Азії
«Ліверпуль» втратив другого воротаря у дербі з «Евертоном» Миколенка
Українська гонщиця завоювала срібло Чемпіонату світу з маунтенбайку
Російський боєць і його команда були висаджені з літака перед боєм у США
У Канаді відбувся перший випадок взяття воріт за новим правилом офсайду

