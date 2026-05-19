Стало відомо, чи потрапив Неймар до складу збірної Бразилії на Чемпіонат Світу 2026

Неймар поїде на свій четвертий Чемпіонат світу

У стартовому матчі на мундіалі Бразилія зіграє проти Марокко

Головний тренер збірної Бразилії – італійський фахівець Карло Анчелотті назвав склад національної команди на Чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бразильську конфедерацію футболу.

Головна новина – зірковий 34-річний нападник «Сантоса» Неймар включений до заявки «селесао». З іменитих атакувальних гравців у складі Бразилії на мундіаль також поїдуть Вінісіус Жуніор («Реал») і Рафінья («Барселона»).

А ось Антоні з «Бетіса» пропустить Чемпіонат світу, хоча в сезоні 2025/26 забив 14 голів і віддав 10 асистів. Також у списку немає ветерана Тіаго Сілви, а також нападника «Челсі» Жоао Педро, який провів чудовий клубний сезон.

Заявка Бразилії на Чемпіонаті світу 2026

Воротарі : Аліссон (Ліверпуль), Едерсон (Фенербахче), Вевертон (Греміо)

: Аліссон (Ліверпуль), Едерсон (Фенербахче), Вевертон (Греміо) Захисники : Алекс Сандро (Фламенго), Бремер (Ювентус), Даніло (Фламенго), Дуглас Сантос (Зеніт), Габріел Магальяйнш (Арсенал), Ібаньєс (Аль-Ахлі), Лео Перейра (Фламенго), Маркіньйос (ПСЖ), Веслі (Рома)

: Алекс Сандро (Фламенго), Бремер (Ювентус), Даніло (Фламенго), Дуглас Сантос (Зеніт), Габріел Магальяйнш (Арсенал), Ібаньєс (Аль-Ахлі), Лео Перейра (Фламенго), Маркіньйос (ПСЖ), Веслі (Рома) Півзахисники : Бруно Гімарайнш (Ньюкасл), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Даніло Сантос (Ботафого), Фабіньйо (Аль-Іттіхад), Лукас Пакета (Фламенго)

: Бруно Гімарайнш (Ньюкасл), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Даніло Сантос (Ботафого), Фабіньйо (Аль-Іттіхад), Лукас Пакета (Фламенго) Нападники: Ендрік (Ліон), Габріель Мартінеллі (Арсенал), Ігор Тіаго (Брентфорд), Луїс Енріке (Зеніт), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), Неймар (Сантос), Рафінья (Барселона), Раян (Борнмут), Вінісіус Жуніор (Реал)

Бразилія гратиме на мундіалі в групі С, де її суперниками будуть національні команди Шотландії, Марокко та Гаїті. У стартовому матчі Бразилія зіграє 14 червня проти Марокко.

Чемпіонат світу 2026 року прийматимуть три країни – США, Канада і Мексика. Розпочинається турнір 11 червня.

Нагадаємо, головний тренер національної команди Хорватії Златко Даліч обрав склад «шахових» на прийдешній Чемпіонат світу.

Тренерський штаб візьме на Мундіаль 26 виконавців. Головними зірками хорватської збірної залишаються ветерани – хавбеки Лука Модріч і Матео Ковачіч, вінгер Іван Перішіч, а також бомбардир Анте Будімір із іспанської Ла Ліги. Окрім того, в списку однофамільці – Маріо та Марко Пашалічі, а також брати Лука та Петар Сучічі.

Чемпіонат Хорватії делегував у національну команди лише двох футболістів. Решта виступають у Європі та за океаном. Зокрема, підопічні Даліча грають у чемпіонатах Данії, Англії, Іспанії, Нідерландів, Німеччини та інших.

Раніше збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026. До списку Ліонеля Скалоні потрапили 55 футболістів. Поза заявкою опинився нападник італійської «Роми» Пауло Дібала.