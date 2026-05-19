Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стало відомо, чи потрапив Неймар до складу збірної Бразилії на Чемпіонат Світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, чи потрапив Неймар до складу збірної Бразилії на Чемпіонат Світу 2026
Неймар поїде на свій четвертий Чемпіонат світу
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У стартовому матчі на мундіалі Бразилія зіграє проти Марокко

Головний тренер збірної Бразилії – італійський фахівець Карло Анчелотті назвав склад національної команди на Чемпіонат світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бразильську конфедерацію футболу.

Головна новина – зірковий 34-річний нападник «Сантоса» Неймар включений до заявки «селесао». З іменитих атакувальних гравців у складі Бразилії на мундіаль також поїдуть Вінісіус Жуніор («Реал») і Рафінья («Барселона»).

А ось Антоні з «Бетіса» пропустить Чемпіонат світу, хоча в сезоні 2025/26 забив 14 голів і віддав 10 асистів. Також у списку немає ветерана Тіаго Сілви, а також нападника «Челсі» Жоао Педро, який провів чудовий клубний сезон.

Заявка Бразилії на Чемпіонаті світу 2026

  • Воротарі: Аліссон (Ліверпуль), Едерсон (Фенербахче), Вевертон (Греміо)
  • Захисники: Алекс Сандро (Фламенго), Бремер (Ювентус), Даніло (Фламенго), Дуглас Сантос (Зеніт), Габріел Магальяйнш (Арсенал), Ібаньєс (Аль-Ахлі), Лео Перейра (Фламенго), Маркіньйос (ПСЖ), Веслі (Рома)
  • Півзахисники: Бруно Гімарайнш (Ньюкасл), Каземіро (Манчестер Юнайтед), Даніло Сантос (Ботафого), Фабіньйо (Аль-Іттіхад), Лукас Пакета (Фламенго)
  • Нападники: Ендрік (Ліон), Габріель Мартінеллі (Арсенал), Ігор Тіаго (Брентфорд), Луїс Енріке (Зеніт), Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед), Неймар (Сантос), Рафінья (Барселона), Раян (Борнмут), Вінісіус Жуніор (Реал)

Бразилія гратиме на мундіалі в групі С, де її суперниками будуть національні команди Шотландії, Марокко та Гаїті. У стартовому матчі Бразилія зіграє 14 червня проти Марокко.

Чемпіонат світу 2026 року прийматимуть три країни – США, Канада і Мексика. Розпочинається турнір 11 червня.

Нагадаємо, головний тренер національної команди Хорватії Златко Даліч обрав склад «шахових» на прийдешній Чемпіонат світу.

Тренерський штаб візьме на Мундіаль 26 виконавців. Головними зірками хорватської збірної залишаються ветерани – хавбеки Лука Модріч і Матео Ковачіч, вінгер Іван Перішіч, а також бомбардир Анте Будімір із іспанської Ла Ліги. Окрім того, в списку однофамільці – Маріо та Марко Пашалічі, а також брати Лука та Петар Сучічі.

Чемпіонат Хорватії делегував у національну команди лише двох футболістів. Решта виступають у Європі та за океаном. Зокрема, підопічні Даліча грають у чемпіонатах Данії, Англії, Іспанії, Нідерландів, Німеччини та інших.

Раніше збірна Аргентини оголосила попередню заявку на Чемпіонат світу 2026. До списку Ліонеля Скалоні потрапили 55 футболістів. Поза заявкою опинився нападник італійської «Роми» Пауло Дібала.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Бразилія ЧС-2026 Неймар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ендрю Робертсон у футболці збірної Шотландії
Ветеран «Ліверпуля» домовився про контракт із новим клубом – інсайдер
19 квiтня, 15:59
На Євро-2026 збірна України стартує матчем проти Хорватії
Збірна України U19 дізналась розклад матчів на Євро-2026 з футболу
28 квiтня, 11:24
Сергій Ребров та УАФ провели перемовини про роботу в збірній України
Стало відомо, чи УАФ пропонувала Реброву залишитись у збірній України
4 травня, 14:23
«Рух» програв на своєму полі «Зорі»
«Зоря» оформила камбек в матчі Прем'єр-ліги проти «Руху»
4 травня, 20:28
Ніколь Козлова з відзнакою «Гравчиня року» шотландської Премʼєр-ліги
Українка стала найкращою футболісткою сезону у чемпіонаті Шотландії
5 травня, 11:15
Сергій Ребров готовий відновити кар’єру клубного тренера
Ребров знайшов роботу після звільнення зі збірної України – джерело
5 травня, 14:05
Гонсалу Рамуш отримав цікавий кар'єрний варіант
«Барселона» звернула увагу на одноклубника Забарного – ЗМІ
5 травня, 22:20
Українці тріумфували у Польщі
Юнацька збірна України стала переможцем Турніру розвитку УЄФА
14 травня, 12:40
Команди обійшлися без забитих м'ячів
«Полісся» не змогло переграти «Зорю» і залишилося третім у Прем'єр-лізі
Вчора, 15:00

Новини

Дорощук дізнався суперників на стартовому для себе етапі Діамантової ліги
Дорощук дізнався суперників на стартовому для себе етапі Діамантової ліги
Легенда українського хокею Годинюк розповів, де збірній шукати посилення на Чемпіонат світу 2027
Легенда українського хокею Годинюк розповів, де збірній шукати посилення на Чемпіонат світу 2027
«Зеніт» відсвяткував перемогу у чемпіонаті Росії під пісню гурту, який підтримує Україну
«Зеніт» відсвяткував перемогу у чемпіонаті Росії під пісню гурту, який підтримує Україну
Стало відомо, чи потрапив Неймар до складу збірної Бразилії на Чемпіонат Світу 2026
Стало відомо, чи потрапив Неймар до складу збірної Бразилії на Чемпіонат Світу 2026
Хокеїст з Канади потрапив до бази «Миротворця»: деталі скандалу
Хокеїст з Канади потрапив до бази «Миротворця»: деталі скандалу
Стали відомі півфінальні пари Кубка Стенлі
Стали відомі півфінальні пари Кубка Стенлі

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua