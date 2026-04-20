Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»
Артем Рибак став переможцем юнацького клубного чемпіонату світу-2025
фото: X/Barca_Buzz

Артем забив у нинішньому сезоні сім голів за команду U16 «синьо-гранатових»

Український півзахисник Артем Рибак близький до підписання професійного контракту із «Барселоною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Sport.es.

Артем Рибак у «Барселоні»: що відомо

Українцю днями виповнилося 16 років, після чого клуб розпочав роботу над його першим професійним контрактом. Сам Артем не розглядає інших варіантів, крім як залишитися в структурі «Барселони».

Рибак виступає за «Барселону» U16. Цього сезону хавбек збірної України U16 провів 20 матчів за клуб. Артем регулярно виходив у цих поєдинках у стартовому складі, забив сім голів та оформив низку асистів.

Рибак займався в академії «Шахтаря», а влітку 2022 року перебрався до «Барселони». Разом із «синьо-гранатовими», українець став переможцем юнацького клубного чемпіонату світу-2025. Артем забив переможний гол у фіналі проти аргентинського «Расінга» (1:0).

Нагадаємо, у минулому році Артем Рибак викликався до юнацької збірної України U16 на навчально-тренувальний збір та два товариські матчі в Італії.

Форвард збірної України U21 Артем Степанов, контракт якого належить німецькому «Байєру», в сезоні 2026/27 гратиме за нідерландський «Утрехт».

