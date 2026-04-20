Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»

Український півзахисник Артем Рибак близький до підписання професійного контракту із «Барселоною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Sport.es.

Артем Рибак у «Барселоні»: що відомо

Українцю днями виповнилося 16 років, після чого клуб розпочав роботу над його першим професійним контрактом. Сам Артем не розглядає інших варіантів, крім як залишитися в структурі «Барселони».

Рибак виступає за «Барселону» U16. Цього сезону хавбек збірної України U16 провів 20 матчів за клуб. Артем регулярно виходив у цих поєдинках у стартовому складі, забив сім голів та оформив низку асистів.

Рибак займався в академії «Шахтаря», а влітку 2022 року перебрався до «Барселони». Разом із «синьо-гранатовими», українець став переможцем юнацького клубного чемпіонату світу-2025. Артем забив переможний гол у фіналі проти аргентинського «Расінга» (1:0).

Нагадаємо, у минулому році Артем Рибак викликався до юнацької збірної України U16 на навчально-тренувальний збір та два товариські матчі в Італії.

