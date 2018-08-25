«Барселоні» потрібен гравець суперника «Зорі» у Лізі Європи



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Каталонський клуб не припиняє спроб підсилити середню лінію команди

Півзахисник «РБ Лейпциг» Кевін Кампль найближчим часом може стати гравцем «Барселони».

Про це повідомляють іспанські ЗМІ.



Зокрема, за даними Don Balon, «Барселона» звернула увагу на словенця після невдачі з трансфером Поля Погба з «Манчестер Юнайтед».

Також на цю позицію керівники іспанського гранду розглядають Френкі де Йонга з «Аякса» та Адрієна Рабьо з «ПСЖ», проте переконати двох останніх залишити свої клуби буде куди важче.

27-річний Кампль у поточному сезоні провів чотири матчі за «РБ Лейпциг», забив один м'яч, а також відзначився однією гольовою передачею.

Нагадаємо, що у першому турі Прімери «Барселона» здобула перемогу у домашньому матчі з «Алавесом», а вже у суботу, 25 серпня, зіграє на виїзді проти «Вальядоліду».

Зауважмо, що «Лейпциг» є суперником луганської «Зорі» у Лізі Європи.

Джерело: Динамоманія