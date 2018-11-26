Баскетболіста з чемпіонату України викликали до збірної Латвії



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Марціс Вітолс

Раніше 26-річного захисника викликали до молодіжної збірної

Тренерський штаб збірної Латвії викликав у табір команди захисника «Одеси» Марціса Вітолса.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Разом з партнерами він готується до матчів кваліфікації чемпіонату світу 2019 року проти Чорногорії (29 листопада, вдома) та Словенії (2 грудня, на виїзді).

Це перший у кар’єрі виклик Вітолса до складу національної збірної Латвії.

Раніше 26-річного захисника викликали до молодіжної збірної.

У складі «Одеси» Вітолс зіграв дев'ять поєдинків Суперліги поточного сезону.

Набирав у них в середньому 11,6 очка, 2,2 підбирання, 4,9 передачі за матч.

Збірна Латвії виступає в одній групі кваліфікації чемпіонату світу з командою України.

Найближчі поєдинки відбору на Чемпіонат світу українці грають проти Словенії в Запоріжжі (29 листопада) та на виїзді проти Іспанії (2 грудня).

Як відомо, у заявці чоловічої національної збірної України на матчі другого ігрового вікна другого раунду кваліфікації ЧС-2019 відбулися дві зміни.