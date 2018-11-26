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    Баскетболіста з чемпіонату України викликали до збірної Латвії

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    Марціс Вітолс - Баскетболіста з чемпіонату України викликали до збірної Латвії
    Марціс Вітолс

    Раніше 26-річного захисника викликали до молодіжної збірної

    Тренерський штаб збірної Латвії викликав у табір команди захисника «Одеси» Марціса Вітолса.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    Разом з партнерами він готується до матчів кваліфікації чемпіонату світу 2019 року проти Чорногорії (29 листопада, вдома) та Словенії (2 грудня, на виїзді).

    Це перший у кар’єрі виклик Вітолса до складу національної збірної Латвії.

    Раніше 26-річного захисника викликали до молодіжної збірної.

    У складі «Одеси» Вітолс зіграв дев'ять поєдинків Суперліги поточного сезону.

    Набирав у них в середньому 11,6 очка, 2,2 підбирання, 4,9 передачі за матч.

    Збірна Латвії виступає в одній групі кваліфікації чемпіонату світу з командою України.

    Найближчі поєдинки відбору на Чемпіонат світу українці грають проти Словенії в Запоріжжі (29 листопада) та на виїзді проти Іспанії (2 грудня).

    Як відомо, у заявці чоловічої національної збірної України на матчі другого ігрового вікна другого раунду кваліфікації ЧС-2019 відбулися дві зміни.

    чемпіонат світу чемпіонат України баскетбол
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